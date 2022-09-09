Шойгу не идиот, отметил бывший российский банкир.

Министр обороны России Сергей Шойгу крайне деловой и очень богатый человек.

Шойгу неглубокий человек, но не идиот, рассказал бывший друг президента РФ и экс-банкир Сергей Пугачев в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

"...человек крайне бизнесовый, который очень богат. Очень богат. Который занимался бизнесом, когда Путин - я не знаю - жвачкой торговал", - поделился собеседник.

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Бывший банкир добавил, что Шойгу был связан с торговлей.

"...это самый старый министр Российской Федерации. В течение 30 лет он министр. К тому же он пришел откуда? Из Абакана - из строительного треста. И сразу подсел на эту тему: торговля, Китай, перевозки, МЧС... И впоследствии чего только там не возили этими самолетами...", - добавил Пугачев.

Напомним, российские оккупационные войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Армия Украины дает противникам жесткий отпор.

Западные СМИ писали, что Сергей Шойгу и его окружение украли 80% денег, которые должны были пойти на войну.

В конце августа разведка Великобритании сообщила, что Шойгу отстранили от руководства российскими оккупационными войсками в Украине из-за проблемы армии РФ.

Российский оппозиционный журналист и ведущий Александр Невзоров считает, что в России вместо Шойгу Минобороны может возглавить главнокомандующий войсками Нацгвардии Виктор Золотов.

Справка УНИАН. Сергей Шойгу в РФ с января 1994 года по май 2012-го был министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а позже стал губернатором Московской области. Шойгу возглавил Минобороны России 6 ноября 2012 года.

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