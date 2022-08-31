Если Минобороны РФ возглавит главнокомандующий войсками российской нацгвардии, украинской стороне не стоит переживать, полагает журналист.

В Российской Федерации пост министра обороны вместо Сергея Шойгу может занять Виктор Золотов, который сейчас является главнокомандующим войсками нацгвардии РФ.

Очень возможно, что министром обороны РФ станет Золотов, написал российский оппозиционный журналист и ведущий Александр Невзоров в своем канале в Telegram.

Журналист намекнул, что на посту министра обороны Золотов не создаст проблемы Украине, поскольку не наделен высоким уровнем интеллекта.

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"Возможно, Золотов станет министром обороны вместо Шойгу. Очень возможно. Переживать по этому поводу не стоит. Определенные проблемы для Украины на фронте мог бы создать министр с айкью (коэффициент интеллекта, IQ 91-100 считается средним уровнем развития умственных способностей - Ред.) хотя бы 25, а не твердые 7, как у Золотова", - поделился ведущий.

Напомним, рано утром 24 февраля росийские войска вторглись в Украину и планировали за несколько дней захватить Киев. Врагам не удалось воплотить в жизнь свой план.

СМИ писали, что Сергей Шойгу и его окружение украли 80% денег, которые должны были пойти на войну.

В конце августа британская разведка сообщила, что, вероятно, российские военные, которые имеют свой опыт войны, регулярно высмеивают главу Минобороны РФ за его неэффективное руководство, поскольку прогресс их страны в войне застопорился.

В разведке добавили, что Шойгу отстранили от руководства оккупантами в Украине из-за проблем армии.

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