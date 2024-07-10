По словам политика, он является разъяренным и шокированным после такого инцидента.

Глава фракции левых в Бундестаге Серен Пеллман был задержан на границе Украины. По его словам, украинская сторона отказала ему во въезде. Об этом пишет Spiegel, ссылаясь на комментарий фракции левых, где заявили, что политика депортировали в Польшу.

По информации издания, 9 июля Пеллман и двое его сотрудников были задержаны на львовском вокзале, где он стоял якобы в течение двух часов без объяснения причин, после чего его депортировали в Польшу.

После чего депутат высказал предположение, что Украина имеет "список общественных деятелей, которые заняли критическую позицию и которым больше не разрешается въезд".

Видео дня

В то же время издание Tagesspiegel проинформировало о том, что Министерству иностранных дел Германии известно о таком случае и отметили, что находятся в контакте с депутатом и украинскими властями.

В своем видеообращении Пеллман отметил, что "шокирован и разъярен", поскольку его задержали на украинской границе, несмотря на "поддержку посольства и Министерства иностранных дел".

По его словам, причиной этого стала его "приверженность к немедленному прекращению огня, мирному урегулированию и запрету экспорта оружия".

"Это рисует ужасную картину фундаментальных прав, таких как свобода выражения взглядов, когда кандидат на вступление в ЕС отказывает во въезде членам парламента из стран ЕС", - сказал политик.

Что известно о позиции Серена Пеллмана относительно Украины

Немецкого депутата уже не раз обвиняли в пророссийской позиции. В 2021 году он был замечен с тогдашним генеральным консулом России Андреем Дроновым на мероприятии Левой партии в Лейпциге.

Когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в апреле 2022 года Пеллман распространял российскую пропаганду, в которой говорилось, что Германия с 2014 года "активно выступает на стороне сил эскалации на Западе", а также, что власть в Киеве является "правонационалистической".

В свою очередь он уверял, что посещал РФ только один раз в 2018 году во время своего частного путешествия с матерью.

Призывы о переговорах с РФ - что известно

Как писал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что его страна "скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной".

В то же время в Европейской службе внешних связей сообщили, что Орбан совершил визит в Россию только в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, и во время него не представляет Европейский Союз.

Также сообщалось, что британский политик Джулиан Малинс похвалил российского диктатора Владимира Путина и опроверг сравнение его с нацистом Адольфом Гитлером. Он подчеркнул, что президент РФ "показался ему хорошим".

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