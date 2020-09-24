Представитель Казахстана подписал второй факультативный протокол, направленный на отмену смертной казни.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Казахстана.
Отмечается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о решении присоединиться к Международному пакту о гражданских и политических правах.
Читайте такжеВ США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
«Подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства», - говорится в сообщении МИД.
При этом мораторий на смертную казнь в Казахстане действует с 2003 года. Последний раз в Казахстане приговор о смертной казни выносился в 2016 году, тогда его заменили на пожизненное заключение.
Вас также может заинтересовать новости:
- В Сингапуре суд впервые вынес смертный приговор через Zoom
- Иран приговорил к смертной казни причастного к убийству генерала Сулеймани
- После 20 лет перерыва в США возобновляют смертную казнь на федеральном уровне
- В Турции к пожизненному заключению приговорили 121 человека
- В Иране к смертной казни приговорили журналиста из-за протестов в 2017 году
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram