Казахстан решил присоединиться к Международному пакту о гражданских и политических правах.

Представитель Казахстана подписал второй факультативный протокол, направленный на отмену смертной казни.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

Отмечается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о решении присоединиться к Международному пакту о гражданских и политических правах.

Читайте такжеВ США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

«Подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства», - говорится в сообщении МИД.

При этом мораторий на смертную казнь в Казахстане действует с 2003 года. Последний раз в Казахстане приговор о смертной казни выносился в 2016 году, тогда его заменили на пожизненное заключение.

Вас также может заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН