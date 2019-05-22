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Всплыли новые подробности о родах любовницы Путина

12:14, 22 мая 2019
Мир
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Кабаева якобы родила двойню / instagram.com/alinakabaeva.official

Гимнастка Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, родила двух мальчиков с помощью кесарева сечения.

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Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на слова журналиста-расследователя Сергея Канева. Отмечается, что роды у женщины прошли в тщательно охраняемой московской VIP-клинике. 

Сообщается, что сотрудники Федеральной службы охраны приехали на место и "пронюхали каждый уголок" роддома до прибытия женщины.

"Половину медицинской бригады выгнали из родильного отделения", – сказал журналист. Роды у предполагаемой любовницы Путина якобы принимал знаменитый врач из Италии.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике 36-летняя Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, родила двойню.

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Теги: #Путин#роды#Алина Кабаева