Отмечается. что возможности украинского ОПК уже другие и значительно выше.

Президент Украины Владимир Зеленский показал украинские разработки оружия, которые успешно уничтожают российских оккупантов.

"На море - "Нептун", Sea Baby, MAGURA V5. На земле - "Богдана", "Стугна", "Корсар". В воздухе - "Бобер", "Морок", "Лютий". Наши украинские разработки, которые очищают Черное море, добавляют силы нашему государству и уничтожают российский потенциал", - написал он, опубликовав видео с указанным оружием в работе.

В ролике отмечается, что возможности украинского оборонно-промышленного комплекса уже другие и значительно выше. При этом упоминаются результативные удары по российским НПЗ и аэродромам.

"Украинцы и украинки доказали, что мы сами можем разрабатывать, производить и развивать оружие", - говорится в видео.

"Укроборонпром" вошел в топ-50 оборонных компаний мира

Напомним, ранее сообщалось, что компания "Укроборонпром" впервые вошла в список 50 лучших оборонных компаний мира по рейтингу Defense News.

В прошлом году "Укроборонпром" занимал 65 место, а в этом году поднялся сразу на 16 ступенек, до 49 места.

Отмечалось, что из сотни крупнейших оборонных компаний мира именно "Укроборонпром" растет быстрее всех - его выручка за 2023 год выросла на 72% до $2,2 млрд.

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