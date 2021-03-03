С момента установления Пятой республики все французские президенты имели огромные полномочия и почти никакой ответственности, но, похоже, теперь все изменится.

В понедельник уголовный суд в Париже вынес приговор по коррупционному делу против Николя Саркози. Бывшего президента Франции приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых, правда, будут условными. Его признали во взяточничестве и торговле влиянием.

Это большой переломный момент для судебной системы Франции по двум причинам. Об этом на страницах The Guardain пишет профессор французской и европейской политики в Университетском колледже Лондона Филипп Марльер.

Во-первых ни один бывший президент не получал реальный тюремный срок с 1945 года, когда за решетку отправили нацистского коллаборациониста маршала Филиппа Петена. Экс-президент Жак Ширак был приговорен к двум годам лишения свободы условно. В 2011 году его признали виновным в хищении государственных средств во времена, когда он был мэром Парижа.

Читайте такжеNewsweek: В США смотрят на приговор Саркози как на пример для ТрампаВо-вторых, судебная система считалась лояльной к правительствам в чувствительных политических делах. Приговор Саркози точно противоречит этой традиции. Национальной финансовой прокуратуре понадобилось много сил, чтобы выстоять против попыток Саркози и его соратников подорвать авторитет ведомства. В конце концов, независимость судебной системы и верховенство закона победили. Это был также и триумф демократии. Ведь дело показало, что ни один гражданин, каким бы могущественным он или она ни были, не вне закона.

Автор замечает, что смелый приговор для бывшего президента Франции не заставил замолчать политических сторонников Саркози. Они бросились во все телеэфиры, чтобы раскритиковать решение и поругать судей, поставив под сомнение честность и независимость того, что они называют "политическим приговором". Эта реакция напоминает то, как экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони атаковал своих судей, называя их "коммунистами".

Больше тревожит реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманина, чья работа - бороться с коррупцией. Он хоть и входит в правительство Эммануэля Макрона, раньше он был членом партии Саркози. Спустя считанные минуты после вердикта Дарманин объявил о своей "дружеской поддержке" экс-президента. Такое заявление может стать важным сигналом для французских правых радикалов, поддержка которых основана на ощущении, что французские элиты заботятся лишь о себе.

Читайте такжеForbes: Саркози отправили в тюрьму, но это только началоНескольких друзей Саркози и его соратников в рамках отдельных дел обвинили в финансовых нарушениях. В частности, с этим столкнулись экс-министр внутренних дел Шарль Паскуа, бывший премьер-министр Франсуа Фийон и бывший близкий советник Саркози - Борис Бойон. Но несмотря на такое тяжелое бремя, Саркози до сих пор считали потенциальным кандидатом в президенты Франции от консерваторов на выборах в 2022 году. И, усиливая французское уныние в политической элите, президент Макрон, как считается, до осуждения поддерживал дружеские отношения с Саркози. В 2018 году нынешний хозяин Елисейского дворца даже попросил Саркози представить его на государственной церемонии.

Как мог Макрон, которого считали молодым либеральным лидером, вести себя так безрассудно и сблизиться с самым сомнительным французским президентом за все время после Второй мировой войны? Как он мог подружиться с кем-то, кто стал олицетворением чрезмерного "шика" и когда-то стал организатором атаки против "моральной и интеллектуальной вседозволенности Майских протестов 1968 года" и всех прогрессивных, либеральных подходов, которые они принесли?

Левые критики могут заявить, что Макрон и Саркози - две стороны одной "неолиберальной-авторитарной медали". Однако, единственное, что по-настоящему их объединяет, то это то, что они оба стали президентами Пятой республики, "Голлистской республики", рожденной в 1958 году как реакция на французскую колониальную войну в Алжире.

Она наделила президента Франции чрезвычайной конституционной властью, но почти не наложила на него никакой ответственности. В результате французские избиратели выбирают себе "гипер-президента" или "республиканского монарха" со всей помпезностью. И неудивительно, что такие президенты, заняв свой пост, очень быстро в глазах избирателей теряют связь с народом.

Читайте такжеPolitico: Европа не готова жить без МеркельБренд Саркози теперь необратимо заражен. Его политической карьере конец. Он еще предстанет перед судом в этом месяце из-за обвинений в нарушении закона о финансировании предвыборных кампаний. Суды над Саркози могут предвещать перемены в политической культуре Франции. Эра высокомерных и равнодушных президентов, которые кажутся неприкосновенными и вне закона, может закончиться.

Это уголовное преследование произошло во времена, когда злость французов из-за отсутствия ответственности президента как раз росла. Следующие выборы пройдут уже в 2022 году. Правые и левые политики попытаются воспользоваться этой яростью. Как знать, какими будут политические последствия.

Дело Саркози: что известно

Николя Саркози были предъявлены обвинения в рамках дела о финансировании президентской кампании из Ливии. Расследование началось после того, как в 2012 году политик проиграл президентские выборы Франсуа Олланду, сложил с себя полномочия и лишился судебного иммунитета.

Также бывшего президента Франции обвиняют в попытке подкупить судью. Саркози обещал хорошую должность - в обмен на информацию о расследовании дела о финансировании его предвыборной кампании. Николя Саркози свою вину отрицает.

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Перевод: Лесь Дымань