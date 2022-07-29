Санкции введены за поддержку вредной деятельности Кремля за рубежом, в частности против Украины, и вмешательство в выборы.

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против двух граждан России и четырех российских организаций.

Как сообщила пресслужба Минфина США, в санкционные списки попали физические и юридические лица, которые играли разные роли в попытках России "манипулировать и дестабилизировать США, их союзников и партнеров, в частности Украину".

Это организации:

"Антиглобалистское движение России";

Центр поддержки и развития общественной инициативы "Креативная дипломатия";

ООО "Ионов Трансконтинентал";

информационное агентство "СТОП-империализм".

А также их руководители - Александр Ионов и Наталья Бурлинова.

Введенные санкции предусматривают блокировку всех активов указанных лиц, находящихся в США или во владении или под контролем лиц США.

Также блокируется деятельность организаций, в которых подсанкционные лица имеют (прямо или косвенно) долю 50 и более процентов.

Кроме того, запрещено осуществление физическими или юридическими лицами США любых транзакций в отношении активов этих подсанкционных лиц. Лица, участвующие в таких транзакциях, рискуют также попасть под санкции.

Что известно об Александре Ионове и Наталье Бурлиновой?

В Минфине отметили, что по крайней мере с середины 2018 года Александр Ионов является сотрудником ФСБ. Он "использует свои должности и различные компании для распространения кремлевской программы дезинформации и пагубного влияния".

"По крайней мере с лета 2020 года Ионов сотрудничал и координировал свои действия с ФСБ для выявления социально-политических разногласий внутри США. Он оказывал поддержку, обычно в виде денежных пожертвований, организациям, которые, по его и российских разведывательных служб мнению, могли вызвать социально-политические волнения в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении.

Ионов участвовал в дезинформационной кампании Кремля Lakhta, которую курирует "повар Путин" Евгений Пригожин. В рамках проекта Lakhta с бюджетом в десятки миллионов долларов финансировались, в частности, фермы интернет-троллей, которые были использованы для вмешательства в выборы в США.

Кроме того, по указанию ФСБ и в поддержку Кремля, Ионов организовал кампанию по сбору средств в помощь Марии Бутиной, которая получила мировую известность после ареста в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в связях с российской разведкой и работе иностранным агентом в США без регистрации.

Также Ионов является президентом и основателем "Антиглобалистского движения России". Это англоязычный сайт, претендующий на звание общественно-политического движения "против определенных аспектов процесса глобализации".

"АГДР" поддерживает связи с сепаратистами и группами, которые выступают против истеблишмента, в США и за рубежом, проводя конференции и акции протеста в США против политики США. "АГДР" получило финансирование от Российского национального благотворительного фонда, траста, созданного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который собирает деньги от российских государственных компаний и олигархов", - отметили в Минфине.

Ионов также является президентом-учредителем и 100-процентным акционером компании ООО "Ионов Трансконтинентал" с присутствием в Иране, Венесуэле и Ливане.

Кроме этого, он является владельцем домена сайта "СТОП-Империализм", якобы "глобального информационного агентства", которое выступает "информационным партнером" ионовского "Антиглобалистского движения России". По информации властей США, Ионов использует "СТОП-Империализм" как средство распространения дезинформации.

В свою очередь Наталья Бурлинова является основательницей и президентом "Центра поддержки и развития общественной инициативы "Креативная дипломатия". Центр позиционируется как независимая миссия, в рамках которой проходит ежегодный форум о проблемах во взаимоотношениях России и США.

По информации Минфина США, деятельность финансируется российским правительством и российскими спецслужбами, хотя Бурлинова и пытается скрыть свои связи с властью.

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