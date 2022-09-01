Сибирский бизнесмен Александр Говор намерен потратить на новую покупку до 151 миллиона евро.

Компания-покупатель McDonald's в Российской Федерации заинтересовался активами финского производителя одноразовой посуда Huhtamaki. Сумма контракта может составить до 151 миллиона евро.

Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что бизнесмен Александр Говор для покупки российской "дочки" Huhtamaki намерен привлечь кредит Сбербанка и средства зарегистрированной на Кипре компании Espentina Limited.

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Финская компания еще апреле сообщила о прекращении всех операции в РФ и начала искать покупателей для своих предприятий. В России у Huhtamaki есть производства в Татарстане и Московской области.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале марта в McDonald's сообщили, что из-за широкомасштабного вторжения российских войск в Украину в РФ временно закроют все рестораны.

16 мая стало известно, что McDonald's окончательно покидает российский рынок. 12 июня в РФ открылся заменитель McDonald's - "Вкусно и точка".

СМИ узнали, что в заведениях могут использовать старые ресурсы McDonald's, например, булки. С первого дня открытия визитной карточкой "Вкусно и точка" стали плесень, зажаренные во фритюре насекомые и гнилые овощи.

Владельцем российских активов McDonald’s стала компания бизнесмена Говора "Клуб Отель". До этого он по франшизе развивал сеть McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Красноярске, Барнауле, Томске, Кемерове и Новокузнецке.

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