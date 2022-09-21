Алишера Усманова считают одним из самых богатых россиян и другом Путина.

Правоохранители Германии пришли с обысками на объекты, связанных с российским подсанкционным олигархом Алишером Усмановым. Его подозревают в нарушении санкций.

Об этом пишет Spiegel.

Согласно заявлению прокуратуры Мюнхена, два десятка объектов в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге обыскиваются. Их связывают с Усмановым. Задействованы сотни сотрудников различных налоговых и полицейских управлений.

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Отмечается, что Усманова подозревают в нарушении санкций, потому что он платил сотрудникам службы безопасности для присмотра за роскошным комплексом в Баварии. Сотрудники также находятся под следствием.

69-летнему Усманову принадлежит крупный пакет акций USM, российской инвестиционной группы, владеющей акциями Металлоинвеста, одного из крупнейших в мире производителей железной руды, и телекоммуникационной компании МегаФон. Его состояние, по некоторым данным, оуенивают в 17,8 миллиарда долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, власти Германии конфисковали суперяхту Усманова Dilbar после того, как установили, что она на законных основаниях принадлежит его сестре Гульбахор Исмаиловой, которая также находится под санкциями из-за войны в Украине. В апреле он обжаловал санкции Европейского союза в Генеральном суде ЕС.

Стоимость яхты Dilbar оценивается в 600 миллионов долларов. Усманов купил ее в 2016 году у немецкой судостроительной компании Lürssen, которая строила яхту по индивидуальному заказу в течение 52 месяцев.

Это самая большая по водоизмещению моторная яхта, ее экипаж состоит из 96 человек, а длина судна составляет 156 м. На борту расположен 25-метровый плавательный бассейн, который является самым большим бассейном, из когда-либо установленных на яхте.

Еще одну сестру металлургического магната, Саодат Нарзиева исключили из санкционного списка после судебного разбирательства.

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