Россияне ругались и унижали женщину.

На Кипре окружной суд города Ларнака приговорил к 6 месяцам лишения свободы украинку, которая угрожала ножом группе россиян. Они в это время праздновали день флага РФ.

Как сообщает The Cyprus Times, инцидент произошел в августе 2022 года. Россияне собирались разъезжать на машинах по городу, празднуя день российского флага.

Украинку обвинили в ношении оружия для запугивания, пребывании в состоянии алкогольного опьянения в публичном месте, хулиганстве и нарушении общественного порядка.

Видео дня

Во время заседаний под судом собрались протестующие, призывающие власти не сосредотачиваться на вероятных намерениях террора. Они держали плакаты "Нет войне". Также суд просили смягчить приговор в связи с обстоятельствами. Например, женщина имела проблемы со здоровьем после гибели брата.

В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как расстроенная женщина с ножом в руках, шатаясь, шла к небольшой группе россиян с флагами. В то же время граждане страны-агрессора ругались и унижали женщину.

Нападения на россиян на украинцев

Обычно за границей именно россияне ведут себя агрессивно по отношению к украинцам. Есть десятки нападений на женщин и детей из Украины.

В сентябре 2022 года в испанском городе Сан-Себастьяне российский провокатор напал на украинок с обвинениями в фашизме.

Во Франции гражданин РФ избил двух украинок из Изюма Харьковской области.

В декабре россиянка напала на украинку во время отдыха в Турции. Она кричала, плевалась и пыталась устроить драку.

А в феврале 2023 года сотрудник российского консульства в Рио-де-Жанейро ударил девушку, выступавшую против войны в Украине.

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