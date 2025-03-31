Один из политиков назвал их "устаревшими".

В Германии продолжаются дискуссии вокруг введенных против России санкций, некоторые политики высказывают мнения о возможности пересмотра или снятия этих ограничений.

Как передает BR24, заместитель спикера правительства Кристиан Хоффманн выступила в защиту европейских санкций, назвав их оправданными, разумными и эффективными. В министерстве иностранных дел Германии разделяют это мнение:

"Прекращение этой войны, которая и стала причиной введения санкций, в руках России".

Эти заявления прозвучали после слов премьер-министра федеральной земли Саксония и члена Христианско-демократического союза Михаэля Кречмера, который раскритиковал категорический отказ Германии от смягчения санкций против России. По его словам, санкции являются "устаревшими" и "не соответствуют" последним действиям Соединенных Штатов Америки.

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Санкции против России

Как известно, Москва активно требует снятия или ослабления международных санкций, введенных против нее в ответ на вторжение в Украину.

Во время недавних переговоров о прекращении огня в Черном море российская сторона выдвинула условие отмены части санкций, включая те, что были введены Европейским Союзом.

Представитель Еврокомиссии заявил, что основной предпосылкой для пересмотра или отмены санкций ЕС против России является полный и безусловный вывод российских войск с территории Украины.

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