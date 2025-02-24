Эти разговоры можно будет вести только после того как будут конкретные шаги к миру со стороны РФ, отметила политик.

О потенциальном снятии санкций с России говорить рано. По состоянию на сейчас нет конкретных шагов со стороны РФ для достижения мира.

Об этом сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с участием президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран, которые прибыли в Киев на саммит "Поддерживай Украину". По ее словам, санкции имеют большое влияние на экономику России – они привели к огромной инфляции, повышению процентных ставок.

Фон дер Ляйен также добавила, что в результате санкций компании покидают Россию.

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"Санкции впечатляющие и они являются частью нашего подхода "мир за счет силы". Если Россия будет демонстрировать фактами свое действительное видение и желание достичь мира, то тогда можно будет говорить о снятии санкций", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

При этом она добавила, что пока нет долговременного соглашения о мире, поэтому рано говорить о потенциальном снятии санкций.

"Эти разговоры можно будет вести только после того как мы увидим какие-то конкретные шаги со стороны российской стороны", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Снятие санкций с России

Как сообщали СМИ, во время переговоров в Эр-Рияде 18 февраля Россия просила США разблокировать замороженные государственные активы и ослабить наложенные против нее санкции.

Впоследствии Bloomberg писало, что США могут пересмотреть введенные против России санкции, если это будет полезным для достижения мира в Украине. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в Вашингтоне готовы или усилить, или отменить ограничения на основе готовности Кремля к переговорам.

Тем временем страны ЕС одобрили 16-й пакет санкций против страны-агрессора. Новый пакет затрагивает жизненно важные секторы российской экономики и направлен на дальнейшее ослабление способности российского режима осуществлять его незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины.

Совет ЕС согласовал перечень из 83 физических и юридических лиц, в который входят 48 физических лиц и 35 компаний, причастных к действиям, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Кроме того, Совет ЕС начал два новых критерия, которые позволят Евросоюзу вводить ограничительные меры против физических и юридических лиц, владеющих или управляющих судами теневого флота российского диктатора Владимира Путина, а также против тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

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