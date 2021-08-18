Такому соседу не набьешь лицо, поэтому с ним стоит мириться, полагает артист.

Путешественник, гид, певец, актер и известный ведущий из Беларуси Денис Дудинский сравнил Российскую Федерацию с большим "тупым пьяным долбо*бом". По его мнению, РФ – это сосед-бугай, которому не пойдешь бить лицо по нескольким причинам.

С таким соседом приходится мириться, рассказал артист в интервью Obozrevatel.

По его словам, такому соседу не пойдешь быть морду, поскольку ты интеллигентнее, а он – сильнее.

"Россия – это такой здоровый вечно пьяный бугай-сосед… Да, он н**рал тебе на коврик и обмазал дерьмом дверь. Он каждый вечер лупит свою жену, они орут и мешают тебе спать. Он поцарапал гвоздем твою машину. Что ты сделаешь – вызовешь милицию, управдома, других соседей?..", – поставил вопрос ведущий.

Читайте также"Вонючая нация": экс-посол Азербайджана оскорбил Жириновского и россиян (видео)Дудинский полагает, что санкций такой сосед не боится, и они могут только усугубить ситуацию.

"…Они (милиция, управдом, другие соседи – Ред.) скажут: нет свидетелей (правонарушений – Ред.). Ты в ответ: "Так я на видео сняла!". Они: "Да-да, спасибо. Ты гляди, свинья какая! Все, санкции!". А сосед: "Санкции? Х*янкции! Завтра ко мне брательник приедет, мы вам вдвоем наваляем!" – поделился мнением ведущий.

Напомним, в 2014 году Россия незаконно аннексировала украинский Крым и вторгалась на часть Донецкой и Луганской областей. Позже на Донбассе боевики, которых поддержала РФ, создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Ряд стран Запада наказали РФ за агрессию против Украины – ввели санкции.

Кто такой Денис Дудинский – справка УНИАН

Денис Дудинский родился 9 февраля 1974 в столице Беларуси Минске, пишет Википедия. Ведущий до президентских выборов в Беларуси 2020 года участвовал в протестном движении.

Из-за выступления против власти Дудинский лишился работы и был арестован.

В результате выборов в Беларуси якобы с огромным отрывом победил тогдашний президент Александр Лукашенко. Выборы не признали западные страны. Против Лукашенко выступили оппозиционные силы и их сторонники. Мирные протесты жестко пресекали силовики.

В июне 2021-го Дудинский вместе с женой-ведущей и певицей Екатериной Раецкой уехал в Украину.

Автор: Екатерина Присяжнюк