Над поправками в законы уже работают.

Народных артистов Украины, которые поддерживают или замалчивают российскую агрессию против страны, лишат почетных званий.

Об этом сообщил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Сейчас министерство работает над соответствующими поправками в законы, отметил он.

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"Хочу подчеркнуть и предупредить, что все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званием народных артистов Украины когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", - написал Ткаченко.

Как известно, певица Таисия Повалий, которая имеет звание "Народный артист Украины", во время войны "колесит" с концертами по России.

А певица Ани Лорак в начале российского полномасштабного вторжения своих соцсетях написала " Нет войне!", а потом замолчала на длительное время.

Также сообщалось, что народная артистка Украины София Ротару долго молчала о войне, однако в августе однозначно высказалась.

Звание народного артиста Украины имеет и путинист Николай Басков. Он публично поддерживает войну, которую Путин развязал в Украине. Украинская телеведущая Маша Ефросинина посвящала ему эмоциональное обращение из-за его позиции.

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