Россия атакует объекты на территории Украины, включая те, что находятся рядом с границей Польши.

Военное командование Польши подняло в воздух свою и союзную авиацию в связи с масштабным обстрелом Украины российскими оккупантами. Об этом расскзали в Оперативном командовании польской армии.

"В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий Группы вооруженных сил активизировал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, подняты на дежурство очередные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что РФ обстреливает объекты на западе Украины крылатыми ракетами, баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В Оперативном командовании польской армии подчеркнули, что истребители подняты в воздух для обеспечения безопасности на территориях, которые граничат с опасными регионами.

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"Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", - добавили в ведомстве.

Масированный обстрел Украины - что известно

Напомним, что утром 17 ноября РФ начала массированный обстрел Украины. По предварительным данным, одновременно в воздушном пространстве нашей страны находилось около 45 ракет.

Кроме того, из-за воздушной атаки РФ в Украине ввели экстренные отключения света. В ДТЭК поделились, что в экстренные отключения введут в Киеве, а также Киевской Донетской и Днепропетровской областях.

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