Инцидент произошел в восточной части Финского залива - самолет зашел на территорию Финляндии на глубину 2,5 километра.

Финляндия заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство, что стало первым подобным случаем с момента вступления скандинавской страны в альянс НАТО.

Как пишет Bloomberg, самолет пролетел в воздушном пространстве Финляндии примерно 2 минуты, сообщается в заявлении Министерства обороны.

Инцидент произошел в восточной части Финского залива - самолет зашел на территорию Финляндии на глубину 2,5 километра.

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"Мы серьезно относимся к нарушению территориальных границ и немедленно начали расследование", - заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Последний подобный инцидент произошел в августе 2022 года, когда два российских истребителя вторглись в воздушное пространство Финляндии. Скандинавская страна вступила в Организацию Североатлантического договора в апреле 2023 года.

Финляндия охраняет более 1300 километров границы с Россией - участок, который сейчас составляет около половины восточного фланга НАТО.

Ситуация на границе Финляндии и РФ

Финляндия является последней скандинавской страной, которая усилила свою береговую оборону, запланировав приобретение более десятка самоходных артиллерийских систем для защиты территориальных вод страны в Балтийском море. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что финское командование по материально-техническому обеспечению, которое контролирует приобретение военной техники, объявило тендер на закупку до 20 артиллерийских систем в зависимости от доступного финансирования, не разглашая стоимость контракта.

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