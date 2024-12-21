Африканские диктатуры неприятно удивлены тем, как легко и быстро Россия "сдала" режим Асада.

После падения режима Асада в Сирии союзные России африканские хунты обеспокоены, не бросят ли их на произвол судьбы так же, как это произошло с сирийской диктатурой. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Издание отмечает, что сейчас Россия пытается договориться с новыми властями Сирии о сохранении своих баз хоть в каком-то виде и одновременно перебрасывает часть имущества в Ливию. Там у Кремля налажены хорошие отношения с маршалом Халифом Хафтаром, который контролирует половину страны.

Ранее сирийские и ливийские базы были важными промежуточными точками для связи России с ее африканскими союзниками к югу от Сахары – в Центральноафриканской Республике, Мали, Буркина-Фасо и Нигере.

Видео дня

В последние месяцы американцы усилили давление на маршала Хафтара, чтобы убедить его не расширять сотрудничество с Москвой. Возможная потеря баз в Сирии сделает Ливию еще более важной для России.

Но помимо логистических проблем в Ливии, у России начинаются политические проблемы с союзниками в Африке. Поддерживаемые Москвой африканские хунты внимательно следили за событиями в Сирии и за реакцией РФ на них, пишет Le Monde. И все они пришли к похожему выводу: Кремль либо не смог спасти режим Башара Асада, либо просто его бросил.

"Возникает вопрос: если Владимир Путин не защитил своего сирийского союзника, стратегического игрока на Ближнем Востоке, то сделает ли он то же самое для них?" – пишет Le Monde о реакции африканских диктатур

Особенно настороженно ситуацию воспринимают в Мали, где сомнения в надежности союза с Москвой возникли еще после мятежа Евгения Пригожина и "Группы Вагнера" летом прошлого года.

"После событий в Сирии все снова задают вопросы. Это полный провал для русских, ставящий под сомнение их надежность и ослабляющий их позиции в Мали и [в целом в регионе] Сахель. Это не слишком обнадеживает", — говорит один малийский офицер.

На это накладывается затянувшийся переход на новый формат сотрудничества между африканскими хунтами и Россией, начавшийся после ликвидации Евгения Пригожина и передачи его африканской деятельности под контроль Министерства обороны РФ.

Сирийские проблемы России: последние новости

Как писал УНИАН, Россия выводит с военных баз в Сирии войска, военные самолеты и передовые системы ПВО, включая радары для систем перехвата С-400 и С-300. Их перебрасывают на базы в восточной Ливии, которую контролирует дружественный Москве полевой командир Халиф Хафтар.

Также мы рассказывали, что представитель переходного правительства Сирии Обейда Арнаут исключил возможность сохранения российских баз в стране. В то же время новые власти Сирии заявили, что открыты к контактам со всеми странами, чтобы построить новое будущее страны.

Вас также могут заинтересовать новости: