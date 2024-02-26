Сотни тысяч граждан страны-агрессора находятся там, чтобы избежать войны.

Шри-Ланка отменяет визы для сотен тысяч россиян, которые находятся там, чтобы избежать войны. Как сообщили в иммиграционной службе страны, граждане РФ должны выехать в ближайшие две недели, информирует Independent.

Отмечается, что согласно официальным данным, за последние два года после начала полномасштабной войны в Украине на Шри-Ланку прибыли чуть более 288 000 россиян. Точное количество туристов из РФ, которые продлили свое пребывание более 30-дневной продолжительности туристической визы, остается неясным.

По информации министерства туризма Шри-Ланки, они получают жалобы на некоторых российских туристов, которые ведут незарегистрированный и незаконный бизнес в южной части страны.

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"Это произошло на фоне безумной негативной реакции в социальных сетях на российские предприятия, которые ведут политику "только для белых". ... Эти предприятия включают бары, рестораны, водные виды спорта и услуги по аренде транспортных средств", - пишет издание.

Граждане России - последние новости

Россияне массово подаются на гражданство Молдовы. Об этом сообщили в агентстве по вопросам гражданства и паспортов. Там отметили, что им трудно справиться с возросшим количеством заявок о предоставлении гражданства гражданам РФ.

Причиной увеличения числа людей, которые хотят получить гражданство Молдовы, послужила "геополитическая ситуация в регионе, сложившаяся в результате войны России против Украины". 70% подающихся на гражданство - граждане РФ, еще 20% - Украины.

Также УНИАН сообщал, что в Черногории на курорте официанты избили пьяных россиян, которые неадекватно себя вели.

Граждане РФ пытались разнести ресторан и применили физическую силу к владельцу заведения.

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