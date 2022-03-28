Список из 620 сотрудников содержит имена, информацию о месте работы, адрес регистрации, паспортные данные.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило список сотрудников ФСБ России, участвующих в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

"Каждый европеец должен знать их имена... Список из 620 сотрудников содержит имена, информацию о месте работы, адреса регистрации, паспортные данные", - говорится в сообщении.

Полный список агентов ФСБ, действующих на территории стран Европы, можно посмотреть здесь.

Напомним, недавно в Ужгороде сотрудники военной контрразведки задержали российскую ДРГ во главе с агентом ФСБ Российской Федерации. Диверсионная группа планировала осуществить покушение на президента Украины и провести диверсии в Киеве и других регионах Украины.

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