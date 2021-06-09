17 апреля 2019 года Быков был госпитализирован в Уфе, плохо ему стало ещё в аэропорту Новосибирска, откуда он вылетал.

Сотрудники ФСБ России могли отравить российского писателя Дмитрия Быкова, во время его поездки в Новосибирск в 2019 году, веществом нервно-паралитического действия, к которым относится «Новичок».

Об этом говорится в совместном расследовании исследовательской группы Bellingcat и российского издания The Insider.

По их данным, Быкова в той поездке тайно сопровождали те же офицеры спецслужбы, что подозреваются в покушении на оппозиционера Алексея Навального.

17 апреля 2019 года Быков был госпитализирован в Уфе, плохо ему стало ещё в аэропорту Новосибирска, откуда он вылетал. Симптомы, с которыми он был госпитализирован, напоминают симптомы отравления фосфорорганическими веществами, пишут расследователи. Веществом из этой группы - ядом "Новичок" - позднее был отравлен и Навальный.

Как выяснили расследователи, в слежке за Быковым участвовали сотрудники Института криминалистики ФСБ и Службы по защите конституционного строя. В частности, это были Владимир Паняев и Валерий Сухарев, пользовавшийся паспортом на имя Николай Горохов. Их поездки по стране совпадали с региональными поездками писателя.

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Отравление Быкова: что известно

16 апреля 2019 года в Уфе, куда Дмитрий Быков приехал выступать с лекцией, он был госпитализирован. В больнице у Быкова начался отёк мозга, он был введён в медикаментозную кому.

В ночь на 19 апреля Быков спецбортом был доставлен в Москву и помещён в НИИ имени Бурденко, оставаясь в стабильно тяжёлом состоянии.

21 апреля в связи с улучшением самочувствия Быков был переведён на самостоятельное дыхание.

23 апреля Быков опубликовал колонку в журнале «Русский пионер», где охарактеризовал свою проблему со здоровьем как «гротескную».

25 апреля, выступая в программе «Один», записанной для радио «Эхо Москвы» ещё в больнице, Быков назвал причиной своей госпитализации отравление.

29 апреля Быкова выписали из госпиталя имени Бурденко.

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Автор: Денис Прядко