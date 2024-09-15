На Лазурном берегу продолжает действовать хорошо налаженная система, позволяющая российским олигархам поддерживать свой образ жизни и избегать последствий войны.

В прошлые годы российских олигархов часто можно было встретить на юго-востоке Франции – Французской Ривьере, и даже сейчас, во время войны в Украине и несмотря на санкции ЕС, эта ситуация не особо изменилась, пишет Politico.

Как рассказали изданию управляющие отелями и рестораторы на Лазурном берегу, богатые россияне все так же продолжают приезжать сюда, поскольку здесь существует хорошо налаженная система, позволяющая российским олигархам поддерживать свой образ жизни и избегать последствий войны.

Как пишет Politico, это, по крайней мере, отчасти связано со сложностями вокруг введенного режима санкций, поскольку некоторые политики сомневаются в их эффективности.

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"Нормы, которые мы здесь строим, недостаточно сильны", - отметил чиновник французского министерства финансов.

Все дело в деньгах

Лазурный берег остается популярным местом для богатых россиян, потому что он приветствует деньги, закрывая глаза на источник дохода, сказал Эрик де Монгольфье, бывший государственный прокурор Ниццы.

"Все знают, что деньги не пахнут, поэтому, пока у русских есть мудрость оставаться сдержанными, им нечего бояться Ривьеры", - добавил он.

Расследование французских властей в 2023 году показало, что почти 60 процентов агентств недвижимости в регионе не сотрудничают с властями, например, не проверяют, есть ли имена их клиентов в списке санкций ЕС.

"Мы должны спрашивать у них [клиентов] копию удостоверения личности, откуда берутся деньги, я думаю, но мы этого не делаем", — рассказала Александра, которая продает элитные виллы в Кап-д'Антиб.

Кроме того, соседние страны не помогают в соблюдении санкций, особенно Монако, которое является одним из конечных пунктов назначения для схем отмывания денег .Как рассказалл Politico судья из Лазурного берега, у многих россиян есть паспорта таких стран, как Великобритания, Кипр и Мальта, что позволяет им легко пересекать Европу.

"Монако облегчает жизнь российским миллиардерам: оно обеспечивает им юридическую безопасность", — сказал судья.

Российские олигархи в войне РФ и Украины

По мнению бывшего командующего армией США генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, олигархи из ближайшего окружения российского лидера Владимира Путина могут ополчиться на него и лишить его власти, когда у них закончатся деньги.

Он считает, что жесткие санкции Запада против РФ могут стать решающим фактором для падения Путина, поскольку олигархи крайне недовольны такими ограничениями.

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