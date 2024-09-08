Ходжес считает, что западные санкции в конце концов прведут к падению Путина, поскольку российские олигархи крайне недовольны такими ограничениями.

Олигархи из ближайшего окружения российского лидера Владимира Путина могут ополчиться на него и лишить его власти, если он откажется прекратить войну в Украине. Как заявил The Sun бывший командующий армией США генерал-лейтенант Бен Ходжес, когда у российских олигархов закончатся деньги, исчезнет и их лояльность к Путину.

В начале вторжения России в Украину Запад ввел жесткие санкции против многих российских олигархов. Им запретили выезжать за границу, а их активы заморозили, что привело к срыву многих их международных бизнес-сделок, в результате чего они остались без средств к существованию. Ходжес считает, что эти санкции, которые действуют и по сей день, могут стать решающим фактором для падения Путина, поскольку олигархи крайне недовольны такими ограничениями.

"В какой-то момент олигархи, ближний круг, должны устать от всех ограничений, наложенных на них, в том числе на их состояния. В какой-то момент они скажут: "Я не могу поехать к любовнице на Адриатику. Я больше не могу отправлять своих детей в школу в Лондоне или Стэнфорде. И тогда, я думаю, потенциально что-то произойдет", - считает он. Видео дня

Ходжес считает, что нужно продолжать давление на Россию и ее олигархов.

"Мы должны изолировать Россию дипломатически, экономически, политически и в военном отношении от остального мира. Поражение России должно быть нашей стратегической целью, а это значит, что мы сделаем все необходимое для ее достижения", - говорит он.

Еще один способ свергнуть Путина, по мнению Ходжеса, - это настроить против него его собственных граждан.

В марте Путин набрал 87 процентов голосов на президентских выборах. Но если доверие к многолетнему лидеру начнет ослабевать, то перемены могут произойти очень быстро.

"Российский народ должен сам решить, когда с него хватит. В России вы не увидите таких протестов на улицах, как в Минске или даже в столице Ирана Тегеране. И я думаю, что в какой-то момент это изменится. Я не знаю, когда они окончательно сломаются", - отметил он.

Планы Путина в войне в Украине

Как писало издание Foreign Policy, в отношении Украины Путина невозможно переубедить, он не остановится, несмотря ни на какие санкции Запада. Поэтому есть только один жизнеспособный вариант прекращения войны в Украине на условиях, приемлемых для Запада и Киева: "переждать Путина".

Неважно, уйдет ли Путин добровольно, умрет ли или его вытеснят - только когда он больше не будет у власти, может начаться настоящая работа по постоянному урегулированию войны в Украине, считает издание.

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