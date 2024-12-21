Впрочем, Анкара точно так же не в восторге и от американских баз в этой стране.

Турция не поддерживает пребывание иностранных военных баз на территории Сирии, как российских, так и американских. Об этом в интервью каналу France 24 заявил Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Безусловно, мы не поддерживаем нахождение каких-либо баз в Сирии — не только российских, но и любых других. Это должно быть решением сирийского народа, и если они придут к какому-то соглашению, скажем, к какому-то решению, мы это увидим", - заявил он.

Фидан отметил, что сейчас все видят процесс передислокации российских подразделений с баз в глубине Сирии в сторону побережья. Однако в Анкаре обратили внимание, что США наоборот увеличили численность своих войск в Сирии.

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"Мы только что узнали, что Соединенные Штаты... люди думали, что у них в Сирии 900 военных, но Пентагон только что сообщил, что на самом деле в Сирии находятся 2,000 американских военных. Вы знали, что их присутствие в Сирии более чем удвоилось? Они говорят, что это для борьбы с ИГИЛ, предположительно", – заявил министр.

Ситуация в Сирии: последние новости

Как писал УНИАН, американские военные ликвидировали лидера ИГИЛ в Сирии Абу Юсифа с помощью высокоточного оружия. Также был убит еще один боевик террористической группировки. Удар был нанесен в четверг, 19 декабря, в провинции Дейр-эз-Зор.

Также мы рассказывали, что по поручению президента Владимира Зеленского правительство Украины прорабатывает логистические пути и возможности поставки продуктов питания в Сирию. В частности обсуждается поставка муки, сахара, масла, продуктовых наборов, а также зерна пшеницы.

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