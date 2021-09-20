Женщине назначили 1 год и 6 месяцев колонии.

Полтора года колонии за твит дал Московский суд Бреста гражданке России Ирине Викхольм.

Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает правозащитный центр "Вясна".

Процесс над россиянкой начался 16 сентября. Через четыре дня судья Евгений Бреган постановил признать женщину виновной по ч. 2 ст. 367 УК РБ (Клевета на Президента Республики Беларусь) и назначить 1 год 6 месяцев колонии общего режима.

Отводы судье и гособвинителю судья не удовлетворил, встав на сторону гособвинения. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Читайте такжеЛукашенко: Беларусь получит от России вооружение на миллиард долларовВикхольм в свою очередь заявляла, что уголовное дело в отношении нее явно имеет политический мотив.

Женщину арестовали за твит про Лукашенко: что известно

Ирину Викхольм задержали в Беларуси 28 мая 2021 года. В тот день ближе к вечеру ее пригласили на беседу в Отдел по гражданству и миграции. Затем в квартире женщины провели обыск, забрали ноутбук, а ее саму поместили в ИВС Ленинского РОВД Бреста на 3 суток. После перевели в брестское СИЗО, где она пробыла с 1 июня по 5 августа. Затем отправили на экспертизу в Минск в РНПЦ психического здоровья и вернули в СИЗО-7.

Поводом для уголовного дела стал твит Викхольм от 23 мая 2021 со ссылкой на ее статью в "Живом Журнале". При этом публикация была полной перепечаткой статьи русской службы BBC про инцидент с самолетом Ryanair и Романом Протасевичем. Женщина добавила лишь свой заголовок: "Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства", взяв фразу "акт государственного авиапиратства" из того же материала BBC, где приводилась реакция МИД Греции на инцидент.

По словам Викхольм, в брестском СИЗО ее заставляли говорить о "склонности к экстремистской деятельности". А в предоставленной в суд характеристике начальство СИЗО-7 написало, что женщина склонна к экстремизму и якобы не желает саморазвиваться. При этом в СИЗО ей отказывались выдавать даже книги.

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Автор: Катерина Комолова