Ведущего BBC уволили за твит о сыне принца Гарри с фото обезьяны

Пост 61-летнего Бейкера, из-за которого он лишился работы, сейчас удален, но он получил довольно большой резонанс.

Ведущий Би-би-си Дэнни Бейкер был уволен из-за твита с фотографией пары, держащей за руки одетую шимпанзе с подписью "королевский младенец покинул роддом". Сам ведущий считает свой поступок "глупым".

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Только что уволили с Би-би-си 5. - написал бывший ведущий радиостанции BBC Radio 5 Live в "Твиттере" в четверг.

Пост 61-летнего Бейкера, из-за которого он лишился работы, сейчас удален, но он получил довольно большой резонанс.

Бейкера обвинили в том, что он издевается над расовой принадлежностью герцогини Сассекской Меган. Супруга принца Гарри в прошлом году стала первым в истории членом британской королевской династии смешанной расы.

Твит Бейкера был "серьезной ошибкой", прокомментировал ситуацию представитель Би-би-си.

Как сообщал УНИАН, 6 мая у принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл родился первенец. Он стал седьмым в очереди наследования британского престола. Позже было объявлено, что мальчика назвали Арчи.