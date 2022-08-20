Из европейских стран только Мальта ни разу за 10 лет не отказала россиянам в убежище. А Германия отказывала в 90% случаев.

За последние 10 лет страны Европы отклонили 77% заявок россиян о предоставлении им убежища.

Об этом свидетельствуют данные, собранные проектом "Если быть точным".

По данным проекта, с 2012 года в странах Европы попросили об убежище 153 тыс. россиян, за это время статус беженца получили 35 тыс. граждан РФ. В среднем по странам, при первом рассмотрении удовлетворяется лишь пятая часть российских заявок. Процесс может длиться годами, отметили юристы.

Чаще всего граждане России желали попасть в Германию, но власти страны им отказывали, отметили аторы. За 10 лет к ней обратились почти 54 тыс. россиян – более трети всех просителей из России. Германия отказала в 90% случаев.

На втором месте по популярности – Франция. Граждане России прислали ей более 42 тыс. заявок на убежище. Страна отклонила 76% просьб.

Еще значительная часть россиян пытается бежать в Австрию, Польшу и Бельгию – большинству из них это не удается.

С 2012 года просителям из России ни разу не отказала лишь Мальта – у нее попросили убежище 10 граждан России, говорится в исследовании.

Убежище можно попросить, если есть доказательства, что человека неоднократно преследовало государство (или аффилированные с ним структуры) различными способами через его личную позицию или деятельность.

Напомним, в ряде стран Евросоюза продолжается дискуссия о возможности запрета на выдачу виз гражданам России. С такой инициативой уже выступили Эстония, Латвия, Литва и Финляндия. В конце августа министры иностранных дел ЕС обсудят возможные визовые ограничения для граждан России.

Как сообщал УНИАН, сегодня Португалия выступила против запрета на въезд российских туристов в Евросоюз.

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