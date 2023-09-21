Роспропаганда убеждает, что конфликт между Украиной и Польшей якобы прогрессирует.

Российская пропаганда продолжает цинично подогревать напряжение между Украиной и Польшей. На этот раз россияне запустили фейк о польском лидере Анджея Дуду.

Прокремлевские Телеграм-каналы распространили скриншот, который свидетельствует о том, что Дуда якобы попал в базу сайта "Миротворец", куда попадают за агрессию и преступления против Украины. Впрочем, фотография Дуды намного четче текста на так называемом скриншоте.

По версии пропагандистов, польский лидер якобы попал в базу "за участие в актах гуманитарной агрессии против Украины".

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На самом деле, по запросу Анджей Дуда на настоящем сайте "Миротворец" данных не найдено.

Напряжение между Украиной и Польшей

Словакия, Польша и Венгрия ввели национальный запрет на импорт украинских сельхозтоваров. Украина намерена судиться, поэтому уже подала иск во Всемирную торговую организацию.

Комментируя иск, Анджей Дуда сказал, что Украина похожа на утопающего, который может потянуть за собой тех, кто хочет ей помочь. Он заявил, что они будут защищать свои интересы.

В Польше сказали, что не поставляют Украине вооружение, кроме поставок, предусмотренных ранее подписанным контрактом. Также в правительстве намерены сократить финансовую поддержку украинцев, бежавших от войны.

Литовский президент Гитанас Науседа встретился в Нью-Йорке с Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским. В ходе встречи они обсуждали конфликт, возникший между странами из-за экспорта зерна, а также информацию о том, что Польша прекращает поставки оружия в Украину. Науседа заявил, что разногласия между двумя странами должны быть разрешены как можно скорее.

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