Москва начнет высылать немецких дипломатов, учителей и сотрудников культурных учреждений уже в следующем месяце.

Москва, вероятно, в ответ на действия Берлина, ввела лимит на количество сотрудников, которым разрешено работать в дипломатических представительствах на территории России. В связи с этим вскоре начнут высылать немецких дипломатов, учителей и сотрудников культурных учреждений.

Как сообщает Süddeutsche Zeitung, из-за введенного россиянами ограничения на количество сотрудников будут отозваны более 100 человек. Среди них – преподаватели и сотрудники Института Гете, занимающегося популяризацией немецкой культуры и языка за рубежом.

Reuters со ссылкой на источник в МИД Германии сообщает, что высылать немецких представителей начнут в июне. В ведомстве раскритиковали шаг России, назвав его "односторонним, необоснованным и непонятным решением".

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"Этот лимит, установленный Россией на начало июня, требует серьезного сокращения во всех сферах нашего присутствия в России", — отметил источник.

Высылка россиян из Германии

В апреле 2023 года правительство Германия приняла решение выслать не менее 30 работников российских посольств.

Решение обосновали тем, что российские дипломаты, вероятно, использовали свой иммунитет для незаконной вербовки немецких политиков, военных, бизнесменов и ученых.

Тогда страна-агрессор назвала действия Берлина "недружественным шагом" и пообещала "зеркальный" ответ.

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