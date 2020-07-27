В Кремле заявили, что не хотят в G7

Песков заявил, что G7 может обсуждать глобальные экономические вопросы, но вряд ли может претендовать на мировое лидерство.

В Кремле заявили, что не стремятся присоединиться к G7, откуда Россия была исключена после вторжения в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности включения России в «Большую семерку» без разрешения конфликта в Украине, в частности оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

«Россия не стремится присоединиться к «семерке», более того, в России неоднократно говорили о том, что мы весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов, как большая двадцатка, которые лучше отвечают современным, наверное, экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире», - сказал Песков.

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Он заявил, что президент РФ Владимир Путин ни разу не выступал с какими-либо инициативами, обращениями или с какими-то действиями, с тем, чтобы Россия снова присоединилась к работе «семерки».

По его слова, существовал такой формат, как «Большая восьмерка», который должен был провести свой саммит в Сочи, но участники отказались от приезда в Сочи.

«И с тех пор, собственно, президент Путин ни разу не инициировал какое-либо воссоздание. Поэтому так ставить вопрос вряд ли актуально», - добавил Песков.

Он заявил, что G7 может обсуждать глобальные экономические вопросы, но вряд ли может претендовать на мировое лидерство.

«Как можно, например, обсуждать какие-то, скажем так, мировые судьбы в области экономики, социального развития или еще чего-то, или политики без участия Индии, без участия Китая, без участия Бразилии, без участия Турции, целого ряда других стран. Наверное, просто это обсуждать можно, но вряд ли можно при этом претендовать на какое-то мировое лидерство», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году после аннексии Крыма Россия была исключена из «Большой восьмерки» - группы высокоразвитых стран мира, в которую в настоящее время входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада (G7).

С тех пор представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ связано с «крымским вопросом» и соблюдением Россией Минских соглашений, которые предусматривают прекращение конфликта на Донбассе.

20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что «безусловно» поддержал возвращение России в группу.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что такой шаг возможен только после урегулирования кризиса в Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что причины исключения России из «Большой восьмерки» не устранены, поэтому говорить о возвращении в этот формат преждевременно.

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