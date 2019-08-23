В Белом доме назвали условие для возможного возвращения России в G7

Соединенные Штаты все еще ждут, когда российская сторона попросит разрешения вернуться в G7.

Лидеры стран Большой семерки (G7), вероятно, обсудят на текущем саммите вопрос возвращения России в «клуб восьми», но голосования не будет,

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

По словам собеседника, голосование по этому вопросу маловероятно, поскольку группа должна принять такое решение консенсусом.

Чиновник Белого дома отметил, что Россия также официально не просила о возвращении в международную группу. По его словам, это является необходимым условием.

Представитель Белого дома добавил, что президент США Дональд Трамп проведет двусторонние встречи с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Индии и Канады во время своей поездки во Францию на саммит G7.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году после аннексии Крыма Россия была исключена из «Большой восьмерки» - группы высокоразвитых стран мира, в которую в настоящее время входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада (G7).

С тех пор представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ связано с «крымским вопросом» и соблюдением Россией Минских соглашений, которые предусматривают прекращение конфликта на Донбассе.

20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что «безусловно» поддержал возвращение России в группу.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что такой шаг возможен только после урегулирования кризиса в Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что причины исключения России из «Большой восьмерки» не устранены, поэтому говорить о возвращении в этот формат преждевременно.