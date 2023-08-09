Россия пытается укрепить свое влияние в Ливане, чтобы получить доступ к новым портам и торговым рынкам.

Россия пытается расширить свое влияние на Ближнем Востоке, пытаясь продвигать свои геополитические интересы в противовес США, для этого она пытается привлечь нового союзника в этом регионе – Ливан.

"Усиление присутствия в этой небольшой, но стратегически расположенной стране потенциально даст Москве доступ к новым портам и торговым рынкам, чтобы избежать западных санкций, а также дополнительного партнера для поддержки позиций России на международных форумах", - пишет Newsweek.

Отмечается, что эти усилия подкрепляются успешным укреплением России в Сирии, растущим взаимодействием с государствами Северной Африки, такими как Алжир и Египет, а также со странами Персидского залива, такими как Иран и Саудовская Аравия.

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В то же время для Ливана экспорт российских энергоресурсов через страну может решить серьезные проблемы с инфраструктурой в условиях экономического кризиса. Негласная поддержка одного конкретного кандидата в президенты, лидера христианского движения Марада Сулеймана Франжье, также может быть направлена на то, чтобы сломать затянувшийся политический паралич страны и укрепить связи между Ливаном и Сирией.

Как отмечают эксперты, в отличие от Сирии, где у России всегда были корыстные интересы и укоренившееся присутствие, Ливан никогда не был центром влияния или присутствия для Москвы, которая обычно признавала, что страна в основном тяготеет к Западу. Тем не менее, они подчеркивают, что у Кремля есть "рычаги" по усилению влияния в стране.

Это, в частности, крупная православная община, всегда питавшая симпатии к Москве. Также это поддержка Кремлем одного из кандидатов в президенты, лидера христианского движения Марада Сулеймана Франжье.

Эксперты также отмечают, что Москва инвестировала в инициативы по взаимодействию с ливанской молодежью, в частности, в образовательных, спортивных и культурных соревнованиях. Также в основе инициатив Москвы лежит "энергетическая безопасность", - таким образом российские компании могут получить более широкий доступ к энергетике и природным ресурсам Ливана, включая запуск совместных инфраструктурных проектов.

Другие российские стимулы включают в себя привлечение ливанских инвестиций на российский рынок, находящийся под санкциями. Кроме того, Россия может в одностороннем порядке заменить для Ливана украинских экспортеров зерна, тем самым укрепив его продовольственную безопасность в условиях прекращения черноморской инициативы.

Отмечается, что багодаря этому влиянию Россия может убедить ливанские власти занять более дружественную позицию в ООН, что означает воздержание от голосования за антироссийские резолюции, принятые Генассамблеей ООН.

В дополнение к "большому потенциалу" в обходе таких экономических ограничений за счет новых деловых и инвестиционных возможностей, эксперты также указыывают на более широкую цель. По их мнению, для России важно, чтобы страны региона не присоединялись к стороне Запада в отношении Украины, и чтобы они не становились ярыми сторонниками введения западных санкций. против России.

Россия ищет союзников

На фоне санкций со стороны западных стран Россия обращает свое внимание на Восток и ищет там союзников.

В частности, недавно стало известно, что Индия и Китай примут участие в совместных военных учениях с Россией, что подтверждает укрепление дружеских связей Нью-Дели с Москвой.

Также Путин пытается усилить сотрудничество с африканскими странами, представить себя более привлекательным союзником, чем "коллективный Запад".

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