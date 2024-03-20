Таким образом КНДР, используя эти ракеты, нацелена на атаку военных баз США в регионе.

Северная Корея успешно испытала твердотопливный двигатель для своей гиперзвуковой ракеты, которая имеет новый тип средней дальности. Об этом сообщили государственные СМИ и заявили, что прогресс в разработке более мощной ракеты предназначен для ударов по удаленным целям Соединенных Штатов Америки в регионе, передает The Washington Times.

В издании рассказали, что гиперзвуковая ракета является одной из многих высокотехнологичных систем оружия, которую лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал представить в 2021 году, чтобы справиться с "углублением враждебности со стороны США". По словам экспертов, Ким планирует модернизировать арсенал вооружений, чтобы США сделали уступки по ослаблению санкций, когда будет восстановлена дипломатия.

По информации официального Центрального телеграфного агентства Северной Кореи, во вторник Ким был руководителем наземного реактивного испытания многоступенчатого твердотопливного двигателя для гиперзвуковой ракеты на северо-западной ракетной базе. В ведомстве цитируют слова Кима о том, что стратегическая ценность этой ракеты не уступает межконтинентальным баллистическим ракетам, которые нацелены на материковую часть США, и что "враги знают об этом лучше". В заявлении также говорится, что график завершения разработки новой системы вооружений был "установлен благодаря большому успеху в важных испытаниях".

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"Ракеты средней дальности, которыми обладает или стремится обладать Северная Корея, - это системы вооружений, в первую очередь нацеленные на атаку американской тихоокеанской территории Гуам, где расположены американские военные базы. По словам экспертов, с помощью корректировки дальности ракеты могут быть использованы для поражения более близких целей, таких как американские военные объекты на японском острове Окинава", - рассказывают авторы материала.

Эксперты добавляют, что в последние годы КНДР настаивает на изготовлении большего количества оружия со встроенным твердым топливом, что затрудняет обнаружение запусков по сравнению с ракетами на жидком топливе, которые нужно заправлять перед стартом и которые не могут долго работать.

"Стремление Северной Кореи к гиперзвуковому оружию также имеет цель победить американские и южнокорейские системы противоракетной обороны, но непонятно, удалось ли северокорейским гиперзвуковым аппаратам постоянно поддерживать желаемую скорость, превышающую 5 Махов, во время испытаний в 2021 и 2022 годах", - отмечают эксперты.

Для чего КНДР публично проводить ракетные испытания

Как писал УНИАН, 18 марта Северная Корея провела испытания "сверхбольших реактивных систем залпового огня" во время учений, призванных доказать "мощь и реальные боевые возможности системы вооружения". По словам экспертов, это страна делает для России.

"Велика вероятность того, что это окончательные испытания перед экспортом в Россию", - объяснил исследователь из аналитического центра Korea Defense and Security Forum Шин Чон Ву.

В то же время журналисты The New York Times отметили, что США должны проводить действия в отношении Северной Кореи, пока еще есть время, поскольку Ким Чен Ын ищет войны.

"После окончания холодной войны кажется, что все формулы, от угрозы войной до обещания мира, были испытаны. И все же, несмотря на то, что на нее наложено больше санкций, чем на любую другую страну, Северная Корея разработала ядерный арсенал. Он насчитывает примерно 50 боеголовок и сложные ракеты, которые теоретически могут доставить это оружие к целям в континентальной части Соединенных Штатов", - говорится в материале издания.

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