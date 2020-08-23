Фейки и антимайданы: писательница рассказала, чем занимаются российские пропагандисты в Беларуси
Люди в Беларуси боятся, но не прекращают выходить на митинги.
Об этом в эфире канала "Украина 24"рассказала белорусская общественная деятельница, писательница Валерина Кустова.
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"Это нормально - бояться. Многие белорусы боятся, но это не мешает, не останавливает нас, потому что можно бояться, сидя дома, не выходя, не меняя ничего – репрессии только усилятся. А можно бояться и идти вперед, за свободу", – сказала она.
Кустова рассказала, как журналисты из России занимаются пропагандой на стороне власти.
"Игнорирования акций (со стороны Лукашенко – ред.) нет, идет очень большая пропаганда, приглашены российские журналисты на наше ТВ, которые разрабатывают имидж, символику и проводят "антимайданы". Один вопрос, что получается у них смешно и неудачно, потому что они не живут в наших реалиях. И, конечно, та сторона не молчит и не ждет, а действует. Но что касается нас, главное – не поддаваться на фейковую информацию, на информацию о том, что якобы протест сдувается. Нужно идти дальше и не поддаваться этой грусти, которую нам хотят внушить", – сказала она.
Отметим, в Беларуси после массового увольнения журналистов из государственных СМИ, им на смену пришли российские пропагандисты.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого – обеспечить транзит власти.
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