Фейки и антимайданы: писательница рассказала, чем занимаются российские пропагандисты в Беларуси

Журналисты из России занимаются в Беларуси пропагандой.

Люди в Беларуси боятся, но не прекращают выходить на митинги.

Об этом в эфире канала "Украина 24"рассказала белорусская общественная деятельница, писательница Валерина Кустова.

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"Это нормально - бояться. Многие белорусы боятся, но это не мешает, не останавливает нас, потому что можно бояться, сидя дома, не выходя, не меняя ничего – репрессии только усилятся. А можно бояться и идти вперед, за свободу", – сказала она.

Кустова рассказала, как журналисты из России занимаются пропагандой на стороне власти.

"Игнорирования акций (со стороны Лукашенко – ред.) нет, идет очень большая пропаганда, приглашены российские журналисты на наше ТВ, которые разрабатывают имидж, символику и проводят "антимайданы". Один вопрос, что получается у них смешно и неудачно, потому что они не живут в наших реалиях. И, конечно, та сторона не молчит и не ждет, а действует. Но что касается нас, главное – не поддаваться на фейковую информацию, на информацию о том, что якобы протест сдувается. Нужно идти дальше и не поддаваться этой грусти, которую нам хотят внушить", – сказала она.

Отметим, в Беларуси после массового увольнения журналистов из государственных СМИ, им на смену пришли российские пропагандисты.

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Автор: Андрей Василюк