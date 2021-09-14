Москва направила Праге ноту протеста.

МИД России вызвал посла Витезслава Пивоньку из-за задержания в Чехии россиянина Александра Франчетти, участвовавшего в оккупации Крыма в так называемой "Крымской весне".

Об этом говорится в сообщении ведомства Лаврова.

Россия требовала от дипломата в ходе беседы предоставить подробную информацию о мотивах действий чешских властей и инкриминируемых гражданину РФ правонарушениях.

"Предупредили Прагу, что продолжение деструктивных линий Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны", – говорится в комментарии пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой.

Читайте такжеПутин ушел на самоизоляцию - что говорят росСМИМосква направила Праге ноту протеста.

Раньше в комментарии УНИАН спикер МИД Украины Олег Николенко подтвердил, что Украина будет требовать от чешских властей экстрадиции оккупанта на территорию Украины.

Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги на запрос украинских правоохранителей. Оказалось, что россиянин, помогавший российским военным захватывать в 2014 году Крым, уже имеет вид на жительство в Чехии.

Франчетти инкриминируют участие в незаконных вооруженных формированиях. Весной 2014 года он приехал в Севастополь, после чего вошел в состав формирования "Оборона Севастополя".

Вскоре организовал "разведгруппу" "Северный ветер", которая осуществляла террор против проукраинского населения города. Участвовал в спецоперации России (страна-агрессор) по захвату Крыма. Награжден российской медалью "За возвращение Крыма".

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Автор: Яна Ставская