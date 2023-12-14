Топ-чиновник в сфере обороны Латвии сделал тревожное для союзников заявление.

Россия способна производить или ремонтировать до 150 танков на месяц. Это" намного больше", чем может сделать Европа.

Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс на Рижском форуме по безопасности, передает Delfi.

"Если посмотреть в историю, то ясно видно, что побеждает та сторона, которая способна обеспечить большую эффективность военной техники и оружия. Также должна быть продумана логистика, чтобы сети снабжения работали быстро и точно", - сказал Гарисонс.

По его мнению, можно увеличить количество солдат, но нужны вооружение, танки и другие образцы техники. Европейский Союз, по словам чиновника, может с этим справиться, как и раньше.

Что предшествовало

Несколько недель назад в мети опубликовали отчет Немецкого совета по международным отношениям, в котором говорится, что Альянсу необходимо быть готовым к большой войне. Если конфликт в Украине заморозится, Россия сможет восстановить свой военный потенциал за шесть лет и начать новую войну.

На фоне этого представительство США в НАТО похвасталось огромным набором танков. Эта публичная демонстрация силы предупреждение для России.

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