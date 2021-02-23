Реабилитированные жертвы репрессий Сталина требуют у Москвы возмещения за отобранные у них жизни.

Алиса Мейсснер даже сегодня платит за решение СССР выселить всю ее семью из Москвы. Причина - немецкое происхождение. Она до сих пор живет в городке в 48 километрах от одного из лагерей ГУЛАГа, куда ее семью отправили в 1940-х годах после начала Второй мировой войны.

Как пишет The Guardian, семью Мейсснер реабилитировали. Культ Иосифа Сталина уже давно осудили, а СССР распался. Однако, она так и не смогла вернуться из ссылки.

"Это приговор на всю жизнь. Моя мама умерла здесь. Ее сослали и она не имела возможности вернуться. И я старею. Но я хочу жить. И хочу жить в Москве", - сказала женщина, которая живет в небольшом городе в Кировской области за тысячу километров к востоку от столицы России.

Читайте такжеNew York Times: Некоторые бывшие заключенные ГУЛАГ из Украины и России до сих пор оправдывают СталинаВо времена Сталина миллионы граждан СССР отправляли в лагеря огромной репрессивной системы ГУЛАГ. Людей наказывали за реальные или вымышленные преступления, за несогласие с властью или даже за принадлежность к "ненадежной" этнической группе, которой считали в те времена немцев. Семья Мейсснер была наказана именно за свое происхождение. Теперь она и 1500 "детей ГУЛАГа" пристально следят за законодательной битвой, способной решить, получат ли они небольшую компенсацию за свои жизни, которые у них отобрали.

В случае Мейсснер это будет означать возвращение квартиры в Москве, где до большевистского переворота ее родственники владели известной аптекой. В том же помещении теперь размещен магазин хрусталя и французский ресторан. Это битва длится уже 30 лет, разоблачая бюрократическую несостоятельность и политическую апатию. Между тем," дети ГУЛАГа", ожидая помощи, постарели. Их возраст перевалил за 70 лет.

"Они все думают, что мы старые, и ждут, когда мы исчезнем с лица земли. Но мы хотим жить. И мы будем жить, не смотря ни на кого", - сказала Мейсснер.

У потомков узников ГУЛАГа не было надежды, пока в 2019 году они не одержали победу в Конституционном суде. Неожиданный приговор потенциально мог ускорить рассмотрение заявок на жилье. Но над этой победой теперь нависла новая законодательная инициатива, которая отправит их на десятилетия в очередь и снимет финансовое бремя с федерального бюджета России.

Неправительственная организация "Мемориал", которая исследует преступления СССР, вместе с общественными активистами предложили альтернативный законопроект. И он предлагает решение уже сейчас. Госдума должна рассмотреть эту инициативу в следующем месяце. Адвокат Григорий Вайпан, который представлял Мейсснер и других потомков репрессированных в Конституционном суде, говорит, что политики не хотят обсуждать проблемы жертв СССР.

"Советские репрессии - неудобный вопрос для нынешнего российского правительства. Люди, которые сейчас у власти в России, хотят подчеркивать успехи и достижения советского периода. А не говорить о темных моментах российской истории 20-го века", - пояснил он.

Читайте такжеCNN: Россия использует коронавирус, чтобы построить "цифровой ГУЛАГ"Директор московского Музея истории ГУЛАГ Роман Романов говорит, что процесс признания репрессий во времена Сталина достиг определенного прогресса. Но бюрократия остается главной причиной задержек в оказании помощи жертвам.

"Тот факт, что все затягивается, - это индикатор того, где мы сейчас. Депутаты говорят, что это экономическая проблема. Но на самом деле просто нет желания решить эту проблему", - сказал Романов.

После начала Второй мировой войны семью Мейсснер сослали в Казахстан. Это произошло в 1941 году. Там через год умер ее дедушка. Ее мать отправили в Кировскую область в 1943 году работать на заготовке леса. Затем в 1949 году семью переселили в городок Ожмегово в том же регионе.

"Было отделение милиции, где постоянно нужно было регистрироваться. Там было много сосланных. Им нельзя было жить нигде", - сказала Мейсснер, родившаяся в 1950 году.

В четырехлетнем возрасте ей разрешили покинуть Ожмегово. Через два года ее мать тоже получила такое разрешение. Но они так и не смогли этого сделать. Потому что отец был единственным кузнецом в местности. Поэтому власти СССР не позволяли ему уехать. Отец Алисы умер в Ожмегово в 1977 году, а ее мать - в 1988-м, когда городок и местный колхоз превратились в руины. Доехать туда сейчас почти невозможно.

"Единственные, кто здесь остался, это те, кто не может уехать", - говорит Мейсснер.

Читайте такжеBloomberg: Путин держит в тайне преступления Сталина в битве против Запада за память Второй мировой войныДругие потомки жертв ГУЛАГа тоже застряли в таких небольших городках и селах. Они ждут помощи правительства. Активисты пытаются распространять истории детей ГУЛАГа. В частности, был начат специальный проект под названием "Назад Домой", который финансирует "Мемориал". В то же время, по словам Романова, интерес молодежи к репрессиям в России падает. Опросы свидетельствуют, что в стране возобновилось восприятие Сталина как положительного деятеля.

Мейсснер и ее муж смогли уехать из Ожмегово и переселиться в соседний городок в 1980-х. Она изредка посещала Москву, чтобы пройти мимо квартиры, которая когда-то принадлежала ее семье. Зайти внутрь ей не позволили. Также она посещала немецкое кладбище, где похоронена ее бабушка и родственники из известной семьи Феррейн.

Документы подтверждают, что Мейсснер и ее семья реабилитированы. Но, по словам женщины, это ничего не значит. Разве что 50% скидки на коммунальные услуги. Но даже в свои 70 лет она готова переехать в Москву, как только это будет возможно.

"Я жду, что мы победим. Я очень хочу, чтобы все, через что мы прошли, было не напрасным", - говорит она.

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Перевод: Лесь Дымань