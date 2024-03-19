Это единственный вариант обеспечения мира, считает Санду.

В октябре в Молдове проведут референдум о членстве в Европейском союзе, заявила президент страны Майя Санду.

На пресс-конференции в Кишиневе она сообщила, что попросила молдавский парламент начать процедуру конституционного плебисцита, который должен состояться в тот же день, что и президентские выборы, пишет Bloomberg.

"Для большинства молдавских граждан ЕС - это проект мира и процветания, в то время как Россия постоянно пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове. Мы ожидаем, что нападения и провокации со стороны России будут продолжаться, но я призываю граждан не поддаваться запугиванию и поддержать референдум за ЕС, поскольку ЕС - единственный вариант, который может обеспечить мир", - добавила она.

Путь Молдовы в Евросоюз: что известно

Напомним, власти страны подали заявку на членство в Европейском Союзе 3 марта 2022 года. 14 декабря 2023 года лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение о начале переговоров о вступлении в организацию Украины и Молдовы.

В Молдове говорили, что планируют присоединиться к Европейскому союзу еще до 2030 года.

Как известно, Санду неоднократно заявляла о поддержке Украины в войне с российскими захватчиками. Прошлой зимой она сообщила, что РФ хочет совершить государственный переворот в ее стране.

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