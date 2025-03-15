Таким образом это сделает регион не столь зависимым от возможностей США.

Европейский Союз может создать новую спутниковую сеть для военной разведки, которая частично заменит возможности США. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью Financial Times, передает The Telegraph.

"Учитывая изменения в геополитической ситуации, Европейская комиссия рассматривает возможность расширения своих спутниковых мощностей для улучшения геопространственной разведывательной поддержки безопасности", - отметил он.

По его словам, несмотря на то, что переговоры только начались, новая сеть будет использоваться для выявления угроз, среди которых передвижение войск, а также для координации военных действий.

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"Мы стремимся создать специальную систему как государственную службу наблюдения за Землей. Она будет иметь высокие технологии и высокую доступность данных", - добавил Кубилюс.

Разведка Европы - что известно

Ранее издание Daily Mail сообщало, что Великобритания может создать альянс без США для передачи разведданных. По информации журналистов, кое-кто в Минобороны Британии предлагает создать подгруппу, которая бы позволила обмениваться информацией без запрета США.

В то же время The Washington Post писал, что европейская разведка получила важный документ РФ, который был составлен влиятельным российским аналитическим центром, тесно связанным с ФСБ. В нем говорится о том, что "мирное урегулирование кризиса в Украине не может произойти раньше 2026 года".

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