Европейский Союз может создать новую спутниковую сеть для военной разведки, которая частично заменит возможности США. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью Financial Times, передает The Telegraph.
"Учитывая изменения в геополитической ситуации, Европейская комиссия рассматривает возможность расширения своих спутниковых мощностей для улучшения геопространственной разведывательной поддержки безопасности", - отметил он.
По его словам, несмотря на то, что переговоры только начались, новая сеть будет использоваться для выявления угроз, среди которых передвижение войск, а также для координации военных действий.
"Мы стремимся создать специальную систему как государственную службу наблюдения за Землей. Она будет иметь высокие технологии и высокую доступность данных", - добавил Кубилюс.
Разведка Европы - что известно
Ранее издание Daily Mail сообщало, что Великобритания может создать альянс без США для передачи разведданных. По информации журналистов, кое-кто в Минобороны Британии предлагает создать подгруппу, которая бы позволила обмениваться информацией без запрета США.
В то же время The Washington Post писал, что европейская разведка получила важный документ РФ, который был составлен влиятельным российским аналитическим центром, тесно связанным с ФСБ. В нем говорится о том, что "мирное урегулирование кризиса в Украине не может произойти раньше 2026 года".