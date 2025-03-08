США довели до ведома всех союзников: все то, что они им дают, в Украину поступать не может, отметил Романенко.

Решение администрации США об уменьшении или прекращении передачи разведывательной информации Украине снижает потенциал в разведке, а также организации ведения боев. Однако это не является чем-то критичным для Украины.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДOM высказал генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, за время полномасштабной войны, которую РФ уже более трех лет ведет против Украины, Штаты не раз прекращали делиться с Киевом разведданными.

"Я напомню, что такие решения были связаны с тем, чтобы у Украины не было возможности бить дальнобойным оружием, при этом не только предоставляемым Западом, но и украинскими ударными дронами на большие расстояния. Поэтому Украина уже сталкивалась с такими ограничениями. Но как надолго затянется такое решение президента США Дональда Трампа, пока не понятно", – сказал он.

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Генерал-лейтенант добавил, что в Минобороны и ВСУ постоянно ищут пути для улучшения разведывательных возможностей, однако это не то, что можно сделать быстро. В связи с этим, Украина активно работает с союзниками.

"Трудность в том, что США довели до ведома всех союзников: все то, что они им дают, в Украину поступать не может. Поэтому, например, Великобритания, которая охотно бы делилась с Украиной своими разведданными, этого сделать не может. Но у них также есть непосредственно их возможности, и этими возможностями они готовы делиться с Украиной. Я думаю, сейчас ведутся активные переговоры между Украиной и Францией, потому что именно у этой страны есть свои собственные возможности разведданных, особенно в ядерной сфере. Французы имеют и свои различные виды разведки. При этом не так связаны с американцами", – продолжил Романенко.

Он подчеркнул, что хотя такие условия и ухудшают систему, это не критично. Украина продолжает работать и для развития международной поддержки в этом вопросе, и для развития собственных возможностей в данном направлении.

Передача разведданных США Украине

Несколько дней назад СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о прекращении передачи разведданных Украине.

Франция уже предложила Украине свою помощь. Однако, как пишет издание Politico, Европа не способна полностью заменить разведывательную помощь США.

Решение США приостановить передачу разведывательной информации Украине уже повлияло на фронт. Это способствовало успехам России на критическом участке фронта в Курской области, сообщает Time.

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