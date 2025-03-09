В частности США призвали своих союзников в Британии не делиться разведывательной информацией с Украиной.

Когда президент США Дональд Трамп находился в Белом доме во время своего первого срока, американские спецслужбы тайно уверяли своих британских коллег в том, что их тесные связи будут продолжаться так же, как это было более 70 лет назад. В то же время теперь во время второго президентского срока Трампа, в Британии чувствуют неуверенность, ведь США все более склоняются к России, что является кардинальным изменением во внешней политике, которая длилась десятилетиями, пишет The Sunday Times.

"Когда случались случайные колебания, вы получали сообщения от американских агентств, в которых говорилось о том, что "при отсутствии твердого, прямого, официального указания мы будем продолжать все, что происходит", - отметил один бывший офицер британской разведки.

В частности назначение Каша Пателя и Дэна Бонгино на должности руководителей ФБР, а также Тулси Габбард, которая ранее защищала российского диктатора Владимира Путина, на должность директора национальной разведки, напугало разведчиков Британии.

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Известно, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил в среду, что США прекратили предоставлять Украине не только вооружение, но и разведывательные данные после спора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"США также призвали своих британских союзников прекратить делиться разведывательными данными со своими друзьями в Киеве, которые полагаются на западную разведку, которая заблаговременно предупреждает их о российских атаках и местонахождении основных целей", - подчеркнули в материале.

В свою очередь Великобритания и Франция продолжают предоставлять Украине разведданные, однако они являются более ограниченными без участия США.

"Эти дискуссии обеспокоили лондонские спецслужбы, которые теперь вынуждены решать, как отделить британскую разведку от совместных с США проектов, направленных на противодействие России", - добавили в издании.

В то же время позиция Трампа заставила некоторых экспертов сомневаться в том, находится ли британская разведка в безопасности под руководством американской администрации. В частности один из ближайших советников Трампа Питер Наварро предложил исключить Канаду из "Пяти глаз" (соглашение, согласно которому США делятся разведданными с Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Великобританией - УНИАН), ведь отношения между двумя соседними странами становятся все более напряженными.

Уже позже Наварро отрицал, что продвигал эту идею, которую впервые опубликовали в Financial Times и которую он назвал "безумным бредом".

"С точки зрения ее устойчивости (речь идет о соглашении - УНИАН) в нынешнем климате, США чрезвычайно легко вывести или исключить кого-то из "Пяти глаз". Все, что для этого нужно - это директива президента. Если этот достаточно нишевый, чрезвычайно мощный, но очень ограниченный в своих возможностях альянс станет частью политической дискуссии, то я думаю, что он будет достаточно уязвимым", - заметил бывший офицер британской разведки.

В свою очередь все же наиболее тесными остаются отношения между разведками Великобритании и США. Кроме "Пяти глаз", такие агентства, как МИ-6 и ЦРУ, постоянно обмениваются данными, в то время, как около 80% разведывательной информации предоставляют именно американцы. Также британские шпионы активно работают на американские агентства и наоборот.

"Вполне возможно, что со всеми этими тектоническими сдвигами и альянсами вся идея "Пяти глаз" больше не является жизнеспособной", - подчеркнул сэр Билл Браудер, американский инвестор, который заработал состояние в постсоветской России, прежде чем стать врагом Путина.

В то же время бывший сотрудник Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джон Бейлисс говорит, что "Пять глаз" имеет решающее значение не только для защиты от России и Китая, но и для борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

"Прочные личные отношения между членами АНБ (Агентство национальной безопасности США - УНИАН) и GCHQ - в том числе обмен персоналом - я не сомневаюсь, будут продолжаться, как и всегда. Это в их интересах так же, как и в наших", - заверил он.

Разведданные для Украины - последние новости

Ранее издание CNN писало, что США делятся с Украиной разведданными, но теми, что нужны для защиты. По словам чиновников, США не собираются скрывать информацию, которая может помочь Украине защитить себя.

В то же время в The Guardian сообщили, что Великобритания продолжит делиться разведданными с Украиной. Однако собеседник издания отметил, что эти данные являются не столь далеко идущими, как возможности США, не в том же масштабе и не способны занять их место.

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