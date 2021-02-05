Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой иностранных дел России Сергеем Лавровым российскую агрессию против Украины.
Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.
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Блинкен затронул и другие не менее неудобные вопросы для Кремля, в частности отравление Навального и агрессию в Грузии.
Стороны также обсудили продление срока действия нового договора о сокращении ядерного оружия и растущую угрозу со стороны Китая.
"Госсекретарь подтвердил решимость президента Байдена защищать американских граждан и решительно действовать в защиту интересов США в ответ на действия России, которые вредят нам или нашим союзникам", – говорится в сообщении.
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