Жданов объяснил, что распад России никому не нужен, однако РФ нужно максимально ослабить.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что распад Российской Федерации не выгоден ни Соединенным Штатам, ни Китаю. По его словам, им будет проще вести диалог с одной, но слабой Россией, нежели с десятками субъектов, в руках которых может оказаться ядерное оружие.

"По оценкам экспертов, в результате развала Российской Федерации может образоваться до 39 субъектов международного права. И не факт, что каждый из этих субъектов будет сговорчивым и будет идти на переговоры. Каждый может ввести свою какую-то денежную единицу, у каждого есть какие-то свои плюсы и минусы, какие-то запасы. И самый главный вопрос – у кого и сколько останется ядерных боезарядов в случае распада Российской Федерации. Ведь легче иметь дело с одним субъектом, чем, допустим, с 39, правильно?" – объяснил Жданов во время эфира на YouTube.

Эксперт отметил, что поэтому распад России никому не нужен. При этом РФ нужно максимально ослабить. Жданов также прокомментировал позицию Китая в этом вопросе.

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"Зачем Китаю торговаться с десятком независимых государств, которые могут возникнуть на просторах Сибири, если они уже договорились с Россией? Есть информация – она неофициальная, но она существует и она ходит в сети – о том, что Путин уже давно все слил, что Китай может спокойно проводить экономическую экспансию с поглощением территорий. Зачем ему воевать? Зачем ему официально нарываться на международные неприятности, санкции в плане захвата и переноса пограничных столбов, расширения территории Китая, если можно сделать инвестиции, повлиять на местные советы, ввести туда прокитайски настроенных людей и пожалуйста – через 5-10 лет у тебя де-факто территория Китая. Да, де-юре она останется российской, но де-факто ты вложил туда инвестиции, ты получаешь с этого дивиденды, у тебя там размещены рабочие места, полностью прокитайские местные советы, и ты фактически управляешь этими землями. А они уже крутят дули и бодаются с центральной властью, той же Москвой в плане перечисления налогов, преференций и прочего" – резюмировал он.

Распад России: что говорят эксперты и политики

Российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко считает, что распад Российской Федерации в той или иной степени является неизбежным. По его словам, внутри самой РФ есть сильные центробежные тенденции, однако сейчас они подавлены силой и не столь ощутимы и видны.

Своим видением того, как должно закончиться вторжение РФ в Украину поделился и секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. Он считает, что для того, чтобы Украина чувствовала себя в безопасности, Россия должна начать фрагментироваться.

В свою очередь политический аналитик Ольга Курносова прогнозирует, что через десять лет Россия будет выглядеть совершенно иначе. Она добавила, что чем дольше российский диктатор Владимир Путин будет оставаться при власти, тем вероятнее, что после войны многие регионы РФ захотят отделиться.

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