Жозеп Боррель выразил свои соболезнования жертвам российских ракетных атак, их семьям и украинскому народу.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель обещает, что Европейский Союз привлечет к ответственности руководство России и Беларуси за ракетные удары по Украине.

Об этом говорится в заявлении Борреля на сайте Европейской службы внешнего действия.

Отмечается, что Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой с целью обсуждения последних огульных атак России.

Видео дня

"Высокий представитель Боррель осудил самым решительным образом ужасные атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру со стороны России в нескольких украинских городах и регионах, в том числе в центре Киева, Киевской области, Днепре, Ивано-Франковской области, Харьковской области, Хмельницкой области, Кировоградской области, Львове, Николаеве, Сумской области, Тернополе, Виннице, Запорожской области и в Житомирской области", - говорится в заявлении.

"Это варварские и трусливые атаки на исключительно гражданскую инфраструктуру, в том числе дома, улицы, парки, детские площадки и другие общественные места, направлены против невинных гражданских, которые направлялись на работу и школу во время утренней нагрузки на транспорт", - отмечается в заявлении.

Боррель выразил свои соболезнования жертвам российских ракетных атак, их семьям и украинскому народу.

"Этими атаками Россия имеет целью нанести максимальный ущерб. Неразборчивый целенаправленный обстрел гражданских запрещен в соответствии с международным гуманитарным правом и приравнивается к военным преступлениям", - сказано в заявлении.

Также Боррель четко заявил, что "политическое и военное руководство России и их сообщники - режим Лукашенко в Беларуси, а также все виновные и вовлеченные в эти и другие военные преступления, совершенные в Украине, будут привлечены к ответственности".

"Он особо подчеркнул, что в Евросоюзе видели, как правительство Беларуси ложно обвинило Украину - которая является жертвой, а не агрессором - в якобы планировании атаки по территории Беларуси. Такие необоснованные обвинения являются абсолютно неприемлемыми", - отмечается в заявлении.

Также, поскольку Лукашенко объявил о развертывании совместной белорусской и российской региональной группы войск, Боррель настойчиво призвал власти Беларуси воздерживаться от любого дальнейшего вовлечения Беларуси в эту жестокую незаконную инициативу, и особенно - немедленно прекратить позволять использовать территорию Беларуси как плацдарм для атак против украинского гражданского населения.

При этом высокий представитель ЕС отметил силу, мужество и сопротивление украинского народа для противодействия агрессивной войне России. Он заявил, что выступает на стороне Украины с решительной солидарностью. Евросоюз продолжит оказывать политическую, военную и экономическую поддержку Украине столько, сколько это будет необходимо и в необходимом объеме, подчеркнул Боррель.

Ракетные обстрелы Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

По данным Генерального штаба ВСУ, утром Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты, 43 из них были уничтожены.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сейчас известно о 11 погибших в результате атак РФ по украинским городам и о 64 пострадавших.