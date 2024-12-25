Министерство Нацобороны Румынии "не увидело", что бы российская ракета пересекала их границу.

Система воздушного наблюдения Румынии, которая является частью интегрированной системы Североатлантического альянса, не зафиксировала пересечение границы российской ракетой, запущенной в ходе массированного удара РФ по критической инфраструктуре Украины.

"Румынские военные власти были проинформированы украинскими военными властями о том, что примерно в 7.30 утра ракета сил Российской Федерации, которая должна была упасть в Черновицкой области Украины, пролетела через воздушное пространство Республики Молдова и в течение примерно двух минут также через воздушное пространство Румынии, в северном районе, недалеко от города Дарабани", - сообщает пресс-служба Министерства Национальной обороны Румынии.

Компетентные структуры MApN продолжат расследование этой ситуации с целью выяснения всех обстоятельств.

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Кроме того, силы и средства, задействованные в боевой службе воздушной полиции - под национальным командованием и командованием НАТО - остаются в постоянной готовности к защите воздушного пространства страны и союзников, пишет пресс-служба.

Ситуация с российской ракетой - что известно

В Молдове, в свою очередь, подтвердили пролет этой российской ракеты. Правительство Республики Молдова заявило в Telegram, что патруль заметил ее пролет в приграничье — в направлении Ямполь - Косеуц.

Кроме того, ракета пересекла границу в районе Отач - Могилев-Подольский и вскоре вышла через границу с Румынией.(район Дорохой-Герца).

Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщает, что ракета Х-101, которая пересекла границу и Молдовы, и Румынии, "победоносно уничтожила поле".

"От неё много чего осталось, можем поехать в Румынию и в Молдову, и показать, что у них в воздушном пространстве летает", - говорится в сообщении.

Массированная ракетная атака России 25 декабря

Ранее УНИАН сообщал, что Россия использовала более 70 ракет и дронов для этой атаки по критической инфраструктуре Украины. "Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным?", - заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, из-за массированной ракетной атаки в Украине вновь ввели графики отключений света. Они, по информации "Укрэнерго", продлятся до конца дня.

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