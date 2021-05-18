Цифровая валюта, компьютерные вирусы, высадка Китая на Марсе - все это было предсказано в фантастических книгах и сериалах.

"Я читаю научную фантастику уже полвека, потратив детство на ее потребление в разных формах. И вот теперь впервые в своей жизни я чувствую себя так, будто живу в сериале научной фантастики", - пишет Тайлер Коуэн, американский экономист и профессор Университета Джорджа Мейсона.

Поворотным моментом стало приземление Китайского исследовательского аппарата на Марсе. Дело не только в самом факте, учитывая то, что Китай еще относительно недавно был одной из беднейших стран мира. Аппарат содержит необычайное количество программного обеспечения и устройств на основе искусственного интеллекта, а еще лазеры и георадар, - говорится в статье Коуэна на Bloomberg.

Читайте такжеМарсоход Perseverance записал звук марсианского вертолета IngenuityСуществует целая серия романов научной фантастики о Китае, в которых страна колонизирует Марс. Писатель Дэвид Вингроу с 1988 по 1999 издал серию под названием "Чанг Куо", события которой разворачиваются в будущем через 200 лет. В этих книгах описано, как коррумпированный и репрессивный Китай правит миром и насаждает жесткую расовую иерархию.

В 1990 году New York Times опубликовал рецензию на книгу Вингроу. И она теперь особенно впечатляет. В ней говорится, что в книге "китайцы каким-то образом вернули себе ощущение цели во второй половине 21-го века", так, будто это действительно фантастика. Произведение Вингроу называют нереалистичным и плохим, потому что "видение будущего, в котором доминирует Китай, кажется надуманным и безосновательным в историческом процессе". Экономист признает, что книги "Чанг Куо" не соответствуют и его собственным предсказаниям. Но, очевидно, реальность превзошла видение по крайней мере одного литературного критика.

Криптовалюта Dogecoin - еще один признак того, что современная реальность напоминает фантастику. Это то, на что обращает внимание португальский политолог и политик Бруно Макаес.

"В 1994 году я был соавтором книги о монетарной экономике, в которой предполагал, что монетарные институты и сами деньги сильно изменятся в следующие несколько десятилетий. В основном это произойдет из-за технологий. На книгу никто не обратил внимание и, казалось, она не имела практической пользы. Оглядываясь, теперь я вижу, что она была уж слишком консервативной", - пишет Коуэн.

Он добавляет, что придется тяжело и долго рыться в научной фантастике, чтобы найти хоть что-то похожее на историю Сатоси Накамото, загадочного разработчика Bitcoin. Может это Гари Селдон из "Основания" Айзека Азимова? Вся группа крипто-институтов больше не кажется просто пузырем. И это правда даже несмотря на то, что Dogecoin по-сути был создан для шутки.

"Еще один признак того, что научная фантастика становится реальностью: я живу в Вирджинии. И на прошлой неделе я не мог найти доступный запас бензина, потому что хакерская группа DarkSide атаковала главный трубопровод в регионе. Моя жизнь точно не скатилась к сценарию "Безумного Макса", где банды воюют за горючее и женщин. Тем не менее, это было напоминание о том, что удобства современности хрупки. А это, опять же, распространенная тема для научной фантастики", - говорится в статье.

Одна компания по кибербезопасности зафиксировала, что количество кибератак выросло на 485% с 2019 до 2020 года. Преступность переходит в новое и немного страшное будущее.

Читайте такжеЭксперты предупредили, что группа киберпреступников LuckyMouse снова атакует государственные и частные компанииСтановится все очевиднее, что неуклюжый, но очаровательный сборник рассказов Айзека Азимова "Я, робот" был наиболее важной и влиятельной фантастикой 20-го века. Азимов думал о том, как мы, люди, будем программировать поведение роботов. В конце концов, он предложил свои знаменитые "Три закона роботехники". Регуляция программного обеспечения и алгоритмов стала теперь одной из главных общественных проблем. И почти каждый, кто работает в этой сфере, знаком с трудами Азимова.

"На сколько осторожным должен быть ваш беспилотный автомобиль и когда ему стоит съехать в толпу пешеходов, чтобы спасти вашу жизнь? Таких вопросов будет становиться все больше. И со временем понадобится совершенно новая юридическая система. Азимов заметил это первым", - говорится в статье.

С точки зрения актуальности и глобального охвата, "Я, робот", который был написан для дешевых журналов, скорее всего, превзойдет работы лауреата Пулитцеровской премии Филипа Рота.

Еще один пророческий роман о еще одной острой проблеме - это "Алмазный век" Нила Стивенсона. Книга была опубликована в 1995 году, когда экономический рост увеличивал доходы по всех США включая средний класс. Роман описывает мир необычайного неравенства, усиленного образовательными и географическими расколами.

Читайте такжеThe Economist: Интернет так и не принес свободу в Китай, почему?Еще не известно, начнут ли города строить собственные био-защитные иммунные системы для воздуха. Или нанотехнологии используют для обеспечения бедных бесплатной едой и одеялами. Но роман полезен для всех, кто хочет лучше понять неравенство доходов.

Суть в том, что это касается любого количества других проблем: научная фантастика предлагает окно для более четкого взгляда на современную реальность. И это еще через ее призму никто не посмотрел на пандемию, вакцины или отчеты об НЛО.

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Перевод: Лесь Дымань