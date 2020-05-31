Путин обеспокоен крахом "январского плана" и до осени отложил "вопрос Украины" – экс-премьер РФ

Бывший премьер России также допустил протесты в России из-за плохого экономического положения людей.

Президент России Владимир Путин не будет заниматься вопросами окончания войны на Донбассе и решением "проблем с Украиной" как минимум до осени.

Об этом в интервью "Обозревателю" сказал бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов. По его словам, сейчас для него главное - пройти голосование по поправкам в Конституцию, реализовав январский план по продлению власти.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что на парад в Москве пригласят глав стран СНГ

"Украина и война на Донбассе не на повестке дня. Путин сильно обеспокоен крахом январского плана, который должен был бы закончиться майским праздником и триумфом парада победы с лидерами многих стран. Новая политика у него будет с осени", – уточнил он.

При этом политик не исключает, что на то время в России могут начаться локальные протесты из-за плохого экономического положения людей.

"Не исключаю, что народ начнет буянить. Пока не массово, а локально. Если в одном моногороде на предприятии не будут платить денег, а это тысячи безработных людей, начнутся беспорядки. Осень может быть непростой, даже если Путин продолжит свою власть еще на 16 лет", – заверил он.

К тому же, по его мнению, через несколько месяцев может начаться передел собственности. Предприятия среднего бизнеса могут перейти в руки "правильных" людей. Это те, кто прислушивается к начальству и выполняет их указания.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем в связи с проведением парада к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram