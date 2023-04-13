Президенту Российской Федерации Владимиру Путину пришлось лично постараться, чтобы сгладить напряженные отношения между главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Для этого российский диктатор в феврале 2023 года организовал между ними тайную встречу. По данным The New York Times: своих приспешников Путин вызвал "на ковер" одновременно 22 числа.
Соответствующие детали выяснили СМИ, в секретных материалах Пентагона. Как известно, документы попали в распоряжение к NYT 7 апреля.
В них говорится, что Пригожин и Шойгу повздорили из-за боеприпасов для наемников ЧВК "Вагнер". Тогда Пригожин обвинял Минобороны РФ в том, что военное командование РФ не предоставляет их в достаточном количестве.
"Встреча почти наверняка касалась, по крайней мере частично, публичных обвинений Пригожина и вытекающей из этого напряженности в отношениях с Шойгу", - сказано в документе.
Напряженные отношения между Шойгу и Пригожиным
Напомним, что в борьбе за власть два фактических "главаря" военных формирование РФ - частного Пригожин и государственного Шойгу - регулярно "дразнят" друг друга новыми провокациями, демонстрируя гражданам РФ, что в Кремле не все таки гладко, как это пытается преподнести лидер РФ Владимир Путин.
25 февраля основатель ЧВК "Вагнер" объявил "охоту" на зятя Шойгу, обвинив его в антироссийской позиции. Также недавно Пригожин написал письмо Шойгу, раскритиковав действия Минобороны РФ из-за больших потерь, которые терпят "вагнеровцы" в Украине.