Журналисты выяснили подробности тайной встречи, которую лидер РФ Владимир Путин организовал, чтобы примирить своих враждующих "милитаристов".

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину пришлось лично постараться, чтобы сгладить напряженные отношения между главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Для этого российский диктатор в феврале 2023 года организовал между ними тайную встречу. По данным The New York Times: своих приспешников Путин вызвал "на ковер" одновременно 22 числа.

Соответствующие детали выяснили СМИ, в секретных материалах Пентагона. Как известно, документы попали в распоряжение к NYT 7 апреля.

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В них говорится, что Пригожин и Шойгу повздорили из-за боеприпасов для наемников ЧВК "Вагнер". Тогда Пригожин обвинял Минобороны РФ в том, что военное командование РФ не предоставляет их в достаточном количестве.

"Встреча почти наверняка касалась, по крайней мере частично, публичных обвинений Пригожина и вытекающей из этого напряженности в отношениях с Шойгу", - сказано в документе.

Напряженные отношения между Шойгу и Пригожиным

Напомним, что в борьбе за власть два фактических "главаря" военных формирование РФ - частного Пригожин и государственного Шойгу - регулярно "дразнят" друг друга новыми провокациями, демонстрируя гражданам РФ, что в Кремле не все таки гладко, как это пытается преподнести лидер РФ Владимир Путин.

25 февраля основатель ЧВК "Вагнер" объявил "охоту" на зятя Шойгу, обвинив его в антироссийской позиции. Также недавно Пригожин написал письмо Шойгу, раскритиковав действия Минобороны РФ из-за больших потерь, которые терпят "вагнеровцы" в Украине.

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