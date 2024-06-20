Визит Путина во Вьетнам - шанс показать, что Россия все еще имеет глобальное влияние, полагает эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин во время визита во Вьетнам вместе с вьетнамским лидером То Ламом приняли заявление о стратегическом партнерстве между их странами.

Главарь РФ и президент Вьетнама также подписали свыше 10 документов, сообщает ТАСС в Telegram, ссылаясь на слова корреспондента. Путин и Лам также приняли заявление "О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений".

Путин посетил Вьетнам в четверг, 20 июня, впервые с 2017 года. Диктатор прибыл в столицу страны Ханой и его принял То Лам. Накануне визита диктатор поблагодарил Вьетнам за "взвешенную позицию" насчет войны России против Украины.

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То Лам недавно пришел к власти, он является сторонником жесткой линии в правящей Коммунистической партии Вьетнама. Вьетнамский лидер перед началом закрытых переговоров похвалил Путина - сказал, что под его руководством мировая позиция РФ "стабильно растет", пишет The Washington Post.

"Наш народ и я лично считаем очень важным развитие двусторонних отношений и высоко ценим вашу поддержку отношений между нашими государствами", - заявил он.

По мнению политологов, несмотря на то, что РФ и Вьетнам были близкими союзниками со времен "холодной войны", блеск этих отношений угас за последние годы, поскольку вьетнамская сторона культивировал более теплые отношения с властью США, пытаясь сбалансировать проекцию китайской мощи.

Вьетнам постепенно отказывается от зависимости от российского оборонного оборудования и повысил уровень отношения со Штатами. Сейчас США являются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама, и они увеличивают помощь в сфере безопасности, особенно на море, где вьетнамская сторона сталкивается с агрессией китайских войск.

Профессор Азиатско-Тихоокеанского центра исследований безопасности в Гонолулу, который изучает внешнюю политику Вьетнама, Александр Вувинг считает, что для лидера России визит во Вьетнам - шанс продемонстрировать, что РФ все еще имеет глобальное влияние. По его словам, Вьетнам - это "важная страна в значительном регионе", к которой все больше заискивают мировые супердержавы. "Россия, конечно, хочет показать, что она все еще друг", - подчеркнул эксперт.

Ранее на этой неделе представители посольства США раскритиковали власти Вьетнама за то, что те решили принять на своей земле Владимира Путина, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд. Стоит отметить, что главаря россиян обвинили в причастности к незаконной депортации детей из Украины.