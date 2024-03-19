Два из источников сказали, что визит Путина состоится перед запланированной поездкой Си Цзиньпина в Европу.

Владимир Путин в мае посетит Китай для переговоров с Си Цзиньпином. Этот визит может стать первой зарубежной поездкой диктатора за его новый президентский срок после так называемых "перевыборов".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на пять информированных источников. Китай уже поздравил Путина с продолжением его правления.

"Путин посетит Китай", - сообщил один из источников, пожелавший остаться анонимным.

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Подробности подтвердили еще четыре источника, которые также пожелали остаться анонимными.

Другой источник сообщил, что поездка Путина в Китай, вероятно, состоится во второй половине мая. Два из источников сказали, что визит Путина состоится перед запланированной поездкой Си Цзиньпина в Европу.

В Кремле ответили, что информация о визитах Путина будет обнародована ближе к дате.

"Сейчас готовятся несколько президентских визитов и несколько контактов на высоком уровне. Мы сообщим вам накануне", - сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на запрос о комментарии.

Китай и Россия: позиция по войне

Как сообщал УНИАН, МИД Китая заявил, что переговоры - единственный способ прекратить боевые действия в Украине.

Издание Bloomberg писало, что Пекин направил высокопоставленного дипломата в Киев для поиска политического пути завершения войны в Украине, но в самом Пекине на украинских дипломатов не обращают внимания.

Позже в МИД Китая назвали визит специального представителя по делам Евразии Ли Хуэйя в Киев "дружественным и откровенным".

В то же время в последние месяцы Пекин пытается повернуть вспять движение Европы в сторону снижения риска, который, по его мнению, попадает под влияние США.

Стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже в начале мая. Это станет его первой поездкой в Европу после пандемии.

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